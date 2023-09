KFC vai abrir em shopping do Zaffari no Vale do Sinos

Depois de confirmar que vai ter loja em um dos shopping centers de Passo Fundo, uma das maiores economias e polo comercial do Estado, a rede de frango frito norte-americana KFC assina contrato para abrir ponto no Bourbon Shopping São Leopoldo, do grupo Zaffari.

LEIA MAIS: Rede de frango frito KFC vai abrir em shopping do Planalto gaúcho



Vai ser a primeira loja do KFC na cidade do Vale do Sinos, diz o grupo gaúcho por nota. Hoje são oito unidades do fast-food no Estado. Em Passo Fundo, a marca, considerada a maior rede de frango frito do mundo, abre as portas em novembro no Bella Città Shopping, como a coluna já tinha noticiado.



"O KFC irá inaugurar uma operação no Bourbon Shopping São Leopoldo ainda em 2023", diz o Zaffari. O restaurante vai se instalar na praça de alimentação. O contrato foi assinado com a Airaz, gestora dos shoppings centers e galerias comerciais do grupo.