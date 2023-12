Frango frito mais famoso do mundo abre em shopping do Zaffari em São Leopoldo

frango frito no mundo acaba de abrir mais uma unidade no Rio Grande do Sul. Desta vez, é um dos shopping centers do grupo Zaffari que passa a ter unidade do norte-americano KFC (Kentucky Fried Chicken). A coluna Uma das redes mais famosas deacaba de abrir mais uma unidade no Rio Grande do Sul. Desta vez, é um dosque passa a ter unidade do norte-americano KFC (Kentucky Fried Chicken). A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado a novidade.

O Bourbon Shopping São Leopoldo. O KFC integra o International Meal Company (IMC). No Brasil, atua com franquias. É a primeira loja da marca na cidade. Segundo o Bourbon, com base em informações da IMC, o KFC soma hoje mais de 25 mil lojas em 145 países e recebe diariamente 14 milhões de clientes.

No Brasil, o KFC tem mais de 160 restaurantes e é considerado líder no segmento de frango frito.



"A rede é reconhecida mundialmente pela qualidade e temperos exclusivos e certamente irá agregar uma experiência completa e satisfatória aos consumidores da região", comenta, em nota do Zaffari, Rafael Racy, Diretor de Expansão da IMC.