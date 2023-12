Canela monta roda-gigante temática de 60 metros que estreia em 2024

polo turístico da Serra Gaúcha mudou nos últimos dias. Tudo porque uma grande estrutura se ergue em meio ao acesso a Canela, ao lado de Gramado. Trata-se de mais uma atração para a lista de opções que os visitantes terão em 2024 e que é propagada pelos empreendedores com a "primeira roda-gigante temática do mundo". As A paisagem em uma das principais cidades emudou nos últimos dias. Tudo porque uma. Trata-se de mais uma atração para a lista de opções que os visitantes terão em 2024 e que é propagada pelos empreendedores com a "primeira roda-gigante temática do mundo". As obras começaram em setembro

A estrutura integra o Parque Mundo a Vapor. O Roda Canela soma aporte de R$ 60 milhões e, quando completamente instalada, terá 60 metros de altura, 30 cabines e vista de 360 graus metros de altura, além de 130 toneladas, informa o empreendimento, parceria com a Interparques Holding, que já montou outras rodas pelo Brasil.

A previsão é inaugurar no segundo trimestre de 2024. A entrega chegou a ser prevista para este ano, mas o prazo foi adiado.

A estrutura faz parte da primeira fase de expansão do parque, citam os proprietários. Para a montagem, estão sendo mobilizados quatro guinchos e 30 pessoas. A atual etapa, que envolve as fundações, deve ser finalizada ainda em dezembro.

A pré-montagem dos primeiros componentes e içamentos ocorre depois, detalha Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor, em nota.



O parque cita que o maior trunfo da atração é a vista exclusiva da natureza da região, "uma experiência multissensorial inesquecível", diz a direção.

Será feita ainda a revitalização do Mundo a Vapor, com ampliação e uma nova fachada. Nas atividades, serão agregados um "pré-show de forma imersiva, em que será contada a história dos irmãos Urbani", criadores do complexo.



O diretor da Interparques, Cícero Fiedler, informa, em nota, que a Roda Canela terá "design único e elegante, com características técnicas de última geração".

O que é o Mundo a Vapor

O parque foi inaugurado em 1991 pelos Irmãos Urbani. No local, é feita uma volta ao mundo, através das invenções dos fundadores. Há cenários instagramáveis, passeio de trem, foto antiga, espaço kids, café e outras atrações. A fachada do parque representa um acidente real de 1895, em Paris, "quando uma locomotiva atravessou o saguão da estação ferroviária de Montparnasse, transpôs a sacada e despencou de uma altura de dez metros", descreve o complexo. A réplica do trem pendurado será mantida na revitalização.