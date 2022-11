Roda gigante em parque de Canela ganha data para a inauguração

Novo atrativo do Parque Temático Mundo a Vapor, de Canela, anunciado no início do ano , a roda gigante tem inauguração prevista para outubro de 2023. O novo atrativo e a ampliação do parque foram apresentados ao trade turístico e à imprensa durante a 34ª edição do Festuris, em Gramado.

A roda gigante terá 52 metros de altura e 32 modernas cabines de alta tecnologia e automação. As cabines também serão tematizadas dentro de um storytelling que está em construção e será apresentado ao público na inauguração do atrativo, ampliando ainda mais o ineditismo da proposta.

O investimento total será de cerca de R$ 60 milhões em todo o complexo, metade disso na implantação da atração. Todo o aporte financeiro que está sendo feito é privado e em terrenos próprios. São esperados cerca de 300 mil visitantes no primeiro ano, mas a capacidade de operação do novo atrativo será ainda maior.

O início das obras de ampliação do Mundo a Vapor está previsto ainda para o final de 2022 e representa um aumento de 1.500 metros quadrados na área externa do parque. A montagem da roda deverá ocorrer a partir de maio de 2023, após a estrutura que está sendo fabricada no exterior passar por testes e embarcar rumo ao Brasil. A Interparques Holding, responsável pelo atrativo, é uma empresa pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil, com operações em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, e São Paulo-SP.

"Com a roda gigante vamos apresentar uma vista inédita e exclusiva da natureza de Canela em um ângulo de 360 graus, oferecendo aos passageiros uma experiência multissensorial inesquecível. Junto com a Interparques, pensamos em trazer um equipamento inovador e moderno que possa agregar não só para nós mas sim para todo o destino Serra gaúcha", projeta a CEO do Mundo a Vapor, Lenise Urbani.