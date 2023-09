Parque de Canela inicia a construção de roda gigante

O Parque Mundo a Vapor, de Canela, iniciou as obras para instalação de uma roda gigante temática em parceria com a Interparques Holding S.A. A nova atração, totalmente customizada, terá 52 metros de altura, 32 cabines e vista de 360 graus. A previsão de inauguração, que era para ocorrer ainda em 2023 , foi postergada para o final do primeiro semestre de 2024.

O novo atrativo do parque será o primeiro do gênero no Estado e uma das poucos existentes no Brasil, elevando ainda mais a atratividade turística e desenvolvimento da região. A empresa que desenvolve o projeto junto com o parque é uma empresa pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil, com operações em Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP). "Prezamos por equipamentos customizados, com projetos de design únicos, exclusivos e elegantes. Este equipamento terá um design exclusivo, único no mundo, e contará com tecnologia de ponta, focada na segurança e conforto do visitante. Além disso, será a primeira roda-gigante temática que temos conhecimento. Todos os componentes importados já estão no Brasil, e serão movidos para o canteiro de obras a medida que a construção avança ", destaca o diretor da Interparques, Cícero Fiedler.

"A roda gigante apresentará uma vista inédita e exclusiva da natureza de Canela, oferecendo aos passageiros uma experiência multissensorial inesquecível. Mais do que um equipamento inovador e moderno, a atração vai agregar para todo o destino Serra Gaúcha", projeta Caren Urbani, diretora de marketing do Mundo a Vapor.

Paralelamente a construção deste novo atrativo, também será feita uma revitalização do parque, que será ampliado e contará com uma nova fachada. O projeto de construção se encontra em fase de construção das fundações, com o término desta etapa previsto para o final de novembro.