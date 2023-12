Galeto Mamma Mia abre lojas em Lajeado e Santa Maria

Grife de restaurante de gastronomia típica italiana do Rio Grande do Sul, o Galeto Mamma Mia amplia a operação para o interior gaúcho. A rede, com sede em Gramado, na Serra e um dos maiores polos turísticos do Brasil, abre esta semana em Lajeado e Santa Maria.

“Nossa expansão segue a todo vapor", avisa, por nota, o fundador e CEO, Julinho Cavichioni. "Estamos preparando novidades para 2024, com a marca chegando a novos destinos”, adianta ele.

As duas novas unidades são franquias e estreiam no mesmo dia, nesta quinta-feira (7), diz a marca. No Vale do Taquari, o modelo e de restaurante e fica no Share Univates Lajeado, na avenida Talini, 950, no bairro Universitário. A marca será a primeira operação no polo gastronômico e comercial da Share Student Living.

Em Santa Maria, é no formato express (com pegada de fast-food) instalado no Shopping Praça Nova Santa Maria, na BR-287, 2.885, no bairro Patronato. O shopping ganhou 20 novas marcas este ano, segundo os empreendedores.

A rede, aberta em 1985, chega a 33 pontos com as duas novas operações. Também está em Canoas e Novo Hamburgo, no Estado, e Florianópolis, São José, Tijucas e Balneário Camboriú, no estado vizinho. A expansão para fora de Gramado começou em 2012 e, no ano passado, para fora do Estado.

O cardápio da casa tem galetos assado na brasa, polentinha frita, massas frescas com molhos variados e a salada de radicci com bacon. Detalhe: as hortaliças são orgânicas e cultivadas em estufas próprias, comenta a rede.

O grupo que comanda o Mamma Mia também é dono do El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta.