Black Friday começa em ritmo de pós-feriado em Nova York

Ritmo mais lento na largada da autêntica Black Friday? A percepção foi registrada pela coluna Minuto Varejo em uma das regiões com polo comercial, no Upper East Side, lado leste da ilha de Manhattan. O "clima ameno" da campanha de descontos foi detectado em varejistas como Old Nay e a britânica H&M na área da avenida Lexington com a rua 86. É um dos pontos de maior fluxo, pois tem estação de metrô e concentra restaurantes e supermercado.

Fechadas no dia anterior, devido ao feriado de Thanksgiving, as lojas reabriram mais cedo nesta sexta-feira (24). A Old Navy começou o atendimento às 5h, no horário local, duas horas a menos que o fuso de Brasília, no Brasil, ou Porto Alegre. Falando em Capital, o ritmo da Black Friday também não foi dos mais animadores, segundo contatou a reporter Lívia Araúdo, que percorreu o Centro Histórico

Segundo vendedores, o movimento foi fraco, abaixo do de 2022. Promoções com desconto de 50% dominam a exposição de itens na filial. Poucos clientes entram na loja. Nos varejos do entorno, também há pouco movimento. A expectativa era de mais fluxo a partir do meio-dia. O motivo: as pessoas ainda se refazendo do feriado. Nas lojas do Whole Foods, supermercado, e Petco, petshop, chama a atenção i número reduzido de caixas atendendo.