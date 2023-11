Black Friday movimenta comércio no Centro de Porto Alegre

A Black Friday está na rua e atrai consumidores no Centro Histórico de Porto Alegre. Na rua Doutor Flores, um dos pontos mais movimentados da região, registra um movimento crescente de pessoas. Lojas estão vestidas com a campanha, com anúncio de preços para atrair a atenção.

Redes nacionais e regionais reforçaram as equipes de vendas para atender quem entra no ponto. Os vendedores logo se apresentam para ver o que os clientes que indicam interesse em produtos.

No Pop Center, o movimento está bem mais fraco na largada da manhã desta sexta-feira (24). O lojista Rafael Correa diz que a circulação segue ritmo de fim de mês. "Quando tem alta demanda, o movimento é intenso já de manhã", comenta Correa, citando ainda que as vendas vêm caindo para ele e outras lojas do camelódromo.

O lojista diz que esta situação limita a oferta de itens com preços mais atrativos porque a margem é pequena. Outros vendedores ouvidos pela reportagem do Jornal do Comércio também reclamaram do baixo movimento e comentaram que esperam melhora do fluxo ao longo do dia.

Pessoas que circulam na região mostram mais interesse em eletrodomésticos e eletrônicos.

Lojistas, tanto no digital como no ponto físico, podem ainda busca mais eficiência na campanha. O vice-presidente de marketing da Pmweb, Guto Rocha, falou à coluna Minuto Varejo sobre ações efetivas para atrair cliente que já compra com a loja e também fazer promoção com produto em estoque.