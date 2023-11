Lojas preparam ações para turbinar Black Friday

A Black Friday tem uma pegada de expectativa forte no ar, de Nova York, meca do consumo e palco de campanha com lojas abrindo de madrugada, a Porto Alegre, onde varejistas de todos os tipos entram na disputa pelos clientes, das grandes bandeiras da rua Doutor Flores e shopping centers, ao Pop Center, antigo camelódromo, da rua Voluntários da Pátria.

Na Big Apple, a espera é aquecida pela véspera do feriado de Thanksgiving, um dos mais importantes dos Estados Unidos, que fecha quase tudo entre marcas de varejo e setores de todos os portes. Nas vitrines, o aviso é: fechado para o feriado e preparado para os descontos do dia 24. Muitas lojas abrem à meia-noite de quinta-feira. Outras antecipam em três ou mais horas a largada da jornada de vendas e vão até tarde da noite.

A segunda razão da efervescência da data na cidade norte-americana é que a Black Friday abre a temporada de maior concentração de compras nos EUA, que vai até o Natal. A sexta-feira de promoções não é uma data qualquer. É o ponto de largada do rush de consumo, que só termina em 24 de dezembro. E, neste ano, a projeção vem sendo positiva, com números de recuperação do varejo no país, o que reforça o humor para a temporada. Mesmo no dia anterior, redes que abriram unidades, como Old Navy na região de Middletown, consumidores saíam com sacolas cheias de itens. A tradicional parada de bonecos gigantes e decoração da varejista Macy's emolduram o tom de festa, seja de agradecimento, que marca o Thanksgiving, ou de consumo, que vai até o Natal.

Em Porto Alegre, o clima de descontos terá mais fôlego. Redes de lojas como Magazine Luiza vão abrir lojas uma hora antes. No Pop Center, serão dois dias de promoções. As lojas terão promoções e condições especiais, diz a direção. O Sindilojas projetou tíquete médio de R$ 1.315,00, cerca de R$ 150,00 a mais do que em 2022. No Shopping Iguatemi, o estacionamento será isento para quem for comprar nas lojas nesta sexta-feira.

Antes do dia premium, o Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos, mapeou o que os gaúchos mais buscaram na campanha nos últimos dois anos, em outubro e novembro de 2021 e 2022. Eletrônicos e eletrodomésticos lideram na intenção de compra. A procura por "Iphone" foi a mais recorrente, com aumento de 1001% há dois anos e 844% em 2022. Em segundo lugar, aparecem geladeiras, seguidas por TVs.