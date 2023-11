Z Café desembarca no Zaffari da Lucas em dezembro e no Caldeira em janeiro

Uma das redes porto-alegrenses de cafeteria que mais cresce em unidades confirma o novo destino. Como a coluna Minuto Varejo já tinha publicado, o Z Café estava negociando a abertura de ponto dentro do Instituto Caldeira, hub de inovação situado no Quarto Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre.

A nova franquia abre em meados de janeiro de 2024, adianta o franqueador e dono da marca, Sandro Zanette.

Dentro da expansão, abriram recentemente, as cafeterias da marca no Trust Business Center, na avenida Carlos Gomes, 300. A operação está aberta desde fim de outubro. Esta semana, na segunda-feira (13), foi a vez de estrear o Z Café no Platinum Tower, também na avenida Carlos Gomes, só que no número 700.

Em 27 de novembro, será a vez da unidade na avenida Independência, 925, em prédio residencial. Na sequência, virá o Z Café no Zaffari da Lucas de Oliveira, em 5 de dezembro.

Com as novas unidades previstas para o ano, Zanette espera fechar o ano com portfólio de 24 lojas em operação. "Nosso plano é manter a abertura de lojas em Porto Alegre, mas agora vamos focar no interior, cidades vizinhas, litoral e outros estados", revela à coluna.