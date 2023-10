Cafeteria abrirá em super do Zaffari, Caldeira e mais 3 empreendimentos

Uma das cafeterias raiz de Porto Alegre está em expansão acelerada. Cinco novas unidades do Z Café estão a caminho. Uma delas será no supermercado Zaffari da Lucas de Oliveira, outra no Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, e outras três serão em empreendimentos coprorativos e residenciais, adianta o franqueador e dono da marca, Sandro Zanetti.

Com isso, Zanetti espera fechar o ano com portfólio de 24 lojas em operaçãoe mais seis com contratos assinados. "Nosso plano é manter a abertura de lojas em Porto Alegre, mas agora vamos focar no interior, cidades vizinhas, litoral e outros estados", projeta o franqueador.

Pontal Shopping, nos centros clínicos do Mãe de Deus e da Pucrs, informações adiantadas pela coluna Minuto Varejo . A rede analisa ter unidade temporária na praia de Atlântida, uma das mais badaladas do Litoral Norte, no verão. A instalação está sendo negociada, diz o dono. Este ano já foram abertas unidades no

Uma das novidades do cardápio do Z Café é o alfajor, em parceria com a Cream, empresa que produz a famosa Torta Z no Palito. "Foram meses de testes até chegarmos no produto que considerávamos ideal, equilibrado e perfeito pra tomar com café. Sabores chocolate meio amargo e ou branco", explica.

Na franquia, a marca prevê rentabilidade entre 18% e 20% para o franqueado, que tem acesso à central de produção, onde 80% dos itens produzidos são destinados às franquias para facilitar o negócio e manter o padrão. Investimento inicial gira entre R$ 230 mil e R$ 470 mil dependendo do modelo. O retorno previsão de retorno de 24 a 36 meses.

Onde serão as novas cafeterias do Z Café: