Farmácia São João chega a 91 lojas em Porto Alegre

A meta da maior rede de farmácia do Sul do Brasil e quarta maior do País é chegar a 100 lojas em Porto Alegre em 2023. A São João está bem perto. Nesta quinta-feira (16), a rede estreou a 91ª na Capital e quinta somente no bairro Cavalhada, na Zona Sul. A nova unidade estreou no Pátio Guadix, centro comercial que está sendo aos poucos ativado na região.

No mesmo dia, também abriu o supermercado Bistek, de bandeira catarinense, no complexo na avenida Juca Batista. O supermercado está na lista de novas unidades do setor que vão entrar em operação até dezembro no Estado, entre a Capital e a Serra. São pelo menos 12 novos empreendimentos, segundo levantamento da coluna Minuto Varejo

O Bistek é a terceira bandeira a abrir loja em três dias na Capital. Na terça-feira (14), unidades do Vantajão, do grupo Andreazza e primeira local, e Sam's Club, grupo Carrefour, entraram em funcionamento na cidade. Nesta quinta-feira, também abriu a 13ª loja do atacarejo Macromix, do grupo Unidasul, em Taquara.

No Guadix, deve começar a funcionar até dezembro unidades de Casa Maria, Cacau Show e O Boticário, segundo o gerente Renato Cesa.

A farmácia tem 190 metros quadrados de área de venda e apresenta o mix de produtos da marca, que vai de medicamentos e uma variedade de produtos de conveniência, desde alimentos, pequenos eletrodomésticos a itens para pets.

A São João tem 1,1 mil lojas em 270 municípios dos três estados do Sul. No começo do ano, a marca inaugurou novo centro de distribuição, em Gravataí, que envolveu aporte de mais de R$ 200 milhões, e reforçou a logística para atender a rede, que já tinha CD em Passo Fundo, sede do grupo.