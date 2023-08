Moinhos Shopping ganha quatro operações de gastronomia

O Moinhos Shopping, em Porto Alegre, reforça o cardápio de operações gastronômicas com dois restaurantes que acabam de abrir, que a coluna Minuto Varejo já tinha noticiado, e mais dois que estão previstos, informou, em nota, a Airaz, gestores de empreendimentos o grupo Zaffari.

Outros shoppings do grupo Zaffari também fecham contratos para novas operações. Os Bourbon Country e Teresópolis terão unidades da maior rede de academias da Capital e Região Metropolitana, a Moinhos Fitness.

Já estão operando na Praça de Alimentação do Moinhos o Menu Poke e o EOS Sabor Mediterrâneo. Outras duas marcas vão desembarcar na área ainda este ano, diz a Airaz. A hamburgueria Porto Burger, com foco em base de cardápio gaúcho do fast-food, e o restaurante Trópico, com opções de comida para resolver a demanda do dia a dia, fecharam contrato com para atuar no Moinhos.

O Menu Poke é uma uma franquia de fresh food, com opções veganas, vegetarianas e alternativas para portadores de intolerância alimentar. "O carro-chefe é o poke, mas o cardápio também oferece pratos quentes com salmão e frutos do mar frescos", cita a gestora. O EOS Sabor segue a culinária mediterrânea, com pratos gregos, como Souvlaki e Moussaka de berinjela.