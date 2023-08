Dois shoppings do Zaffari vão ter academia para turbinar fluxo

Fluxo de pessoas é a moeda mais preciosa de um shopping center. Atrás deste ativo que pode gerar conversão em vendas, o grupo Zaffari vai abrir academias em dois dos seus empreendimentos em Porto Alegre.

LEIA MAIS: Por que a abertura da Renner em shopping do Zaffari era tão esperada

Em nota, o grupo, dono da rede bandeira Bourbon, informa à coluna Minuto Varejo que a "maior rede de academias da Grande Porto Alegre" em dois shoppings.

O contrato foi assinado recentemente, diz a Airaz, gestora do braço de complexos comerciais e galerias do Zaffari. A marca será a Moinhos Fitness, que já está em outros shoppings, operando como espécie de âncora dos espaços, para atrair público e mais frequência.

"As novas unidades devem ser inauguradas ainda no segundo semestre deste ano no Bourbon Shopping Teresópolis e no Bourbon Shopping Country", projeta a gestora, na nota.

A unidade do Teresópolis, shopping mais "jovem" do Zaffari, na zona Sul, terá 800m metros quadrados. No Country, o serviço vai se instalar em 1.000 metros quadrados.

Segundo a Airaz, a Moinhos Fitness tem hoje 15 unidades distribuídas, situadas na Capital, em Guaíba e Canoas.