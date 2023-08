Martinato: 111 anos com olhos em Caxias

Patrícia Comunello

"111 anos como? Desde os ensinamentos do meu pai, temos um slogan: Óptica Martinato - a imagem correta do mundo que nos cerca", resume Carlos Martinato, filho de Guerino Martinato, que fundou em 12 de agosto de 1912 o negócio em Caxias do Sul. É a operação mais antiga na região no comércio, com loja no Centro da maior cidade da Serra. Aldo Martinato, filho de Guerino, viajou para a França para estudar Óptica e Optometria, após retornar ao Brasil passou a desenvolver, junto ao pai, máquinas para montagem de óculos e surfaçagem de lentes. Vera, filha de Carlos e na gerência da loja, resume: "É antigo, mas é moderno e precisa estar no mundo", sobre a manutenção do negócio por mais de um século. "Se não fechava antes", garante a gestora da terceira geração dos fundadores. Um dos trunfos da operação, diz ela, são investimentos em tecnologia e uso de equipamentos modernos. Hoje, a unidade, única da marca, tem 10 funcionários, com parte formada por profissionais que dominam a optometria. "Porta de venda de óculos tem muitas, mas óticas são poucas", desafia Vera, citando que é preciso ter o diferencial técnico e ainda maquinário óptico. "Envolve saúde. Uma baixa qualidade prejudica o olho. O que vendemos, entregamos".