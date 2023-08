Beretta: relojoaria chega aos 106 anos

Patrícia Comunello

Caxias do Sul volta a figurar na seção Histórias do Comércio. Depois da Magnabosco, com 108 anos, agora é a vez da Beretta, reloajaria que completa 106 anos em 2023. A marca tem três pontos físicos na cidade, sendo dois nos shopping centers Bourbon San Pellegrino e Villagio Caxias. O mais antigo é o da avenida Júlio de Castilhos, no Centro, onde uma espécie de galeria dos fundadores e gerações seguintes ajuda a contar a trajetória da loja centenária. A casa foi criada pelos imigrantes italianos Augusta e Anselmo Beretta. Anselmo abriu a joalheria em 1917, morreu dez anos depois, e a viúva e os filhos Vanda, Júlio e Eni seguiram o negócio. O ponto está no endereço desde 1929. "São mais de 100 anos sempre no ramo de jóias, relógios e ótica. É a quarta geração no negócio", descreve o diretor e bisneto do fundador Leonardp Beretta. Para uma marca estar há mais de um século no mercado, Beretta diz que, mais que um desafio, precisa estar sempre inovando e de olho no que o cliente busca. "Hoje a concorrência é mais acirrada, não só no ponto físico, mas também no digital. O mais importante é manter a equipe motivada e oferecer o que tem de melhor", aposta ele. As três unidades somam 30 funcionários. Ter 106 anos pode ser uma vantagem em meio à pulverização de franquias e redes? Beretta avalia que a longevidade "é um diferencial para chamar mais a atenção do cliente", mas não é suficiente. "A fidelidade do consumidor hoje é muito sutil", admite o diretor. Sobre o futuro, Beretta acredita que o relacionamento é o mais decisivo. "Precisa da atenção, e isso está no físico."