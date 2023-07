Magnabosco: qual é o segredo para chegar aos 108 anos?

Qual é o segredo de uma loja que se mantém aberta há 108 anos? Será que é a capelinha charmosa no segundo andar da Magnabosco, no ponto de comércio mais valorizado de Caxias do Sul e da "Serra", como diz o CEO, Pedro HOrn Sehbe, quarta geração do varejo centenário? LEIA MAIS: Caxias do Sul diversifica varejo com novos projetos e aumento da população pelo Censo A capela, trazida da Itália, pode até ajudar - teve ate casamento no seu interior -, mas a atenção a tendências e experimentação e inovação e, principalmente, mix de produtos e design de loja que se conectam à vida dos clientes estão na base da permanência, lista Sebhe, que comanda a operação desde 2016. "A Magnabosco sempre foi uma marca sólida e tradicional, mas estava envelhecida, na base era ainda a loja da vovozinha. O desafio foi comunicar a tradição, segurança e solidez de uma marca centenária para as novas gerações", descreve o bisneto de Raymundo Magnabosco, o italiano que fundou o entreposto de secos e molhados em 1915. A marca tem duas operações hoje, a principal e maior em Caxias do Sul, com 4,2 mil metros quadrados de área de venda, e uma operação menor no Piazza Salton, em Bento Gonçalves, aberta em 2022. Nos primeiros sete meses do ano, a empresa teve alta de 21,3% na receita de vendas frente ao mesmo período de 2022. Para 2024, a meta é ter mais lojas físicas, revela ele. Está em estudo abrir em Gramado ou Canela, na Serra, e em Torres, no Litoral Norte. O faturamento anual da marca alcançou R$ 30 milhões no ano passado. Na mudança para se ajustar a público e se posicionar, a abertura e rol de marcas internacionais e nacionais desejadas virou um dos diferenciais e ainda possibilidade de gerar mais faturamento.



Store in store

Marcas internacionais têm seus espaços, com design e disposição que segue padrão da marca

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O modelo pós-100 anos é inspirado no "store in store" de magazines europeus e dos Estados Unidos, com marcas selecionadas que têm espaços dentro do varejo, com design de exposição próprio. São mais de 20, entre internacionais, como Columbia, Levi's, Nike, Lacoste e Lecoq sportifi, e grifes nacionais, entre elas Animale, Farm, Osklen e Hering. "Elas nos buscam e investem. Temos fila de marcas querendo entrar", diz o CEO. A italiana Armani, uma das grandes maison da alta moda, deve ser a próxima no portfólio, revela Sehbe. O "store in store" atrai fluxo de diferentes gerações e estilos, o que vira uma atração para o público, que é diversificado, engtre homens e mulheres, com perfil familiar, entre casais e filhos. O segredo também é uma curadoria de mix, cita o executivo, maior acionista da empresa familiar. Outro trunfo: clientes de perfil de shopping center, mas para um varejo situado no Centro da cidade, em ponto de rua. Em junho, a loja lançou a coleção de outra italiana, a Dolce & Gabbana, junto com Milão e Paris. "A marca nos procurou. Vendemos R$ 400 mil em três dias", comemora o CEO.

Laboratório de experiências e compartilhamento

Ambiente no terceiro andar combina atelier, estúdio fotográfico e espaço com roupas usadas

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

No último piso da loja, está o Laboratório Magnabosco, que combina área para cursos, atelier de costura e estúdio fotográfico, todos locáveis, e araras com roupas de segunda mão (second hand) - os donos das peças que passam por avaliação criteriosa da equipe da loja recebem 50% do valor do item ou créditos para gastar na loja. A área de usados é o braço de moda circular, tão "na moda" entre grandes varejidtas, elas a Renner, que comprou o maior brechó online do Brasil, o Repassa. O lab, montado em 2018, busca trazer para dentro da operação protagonismo e disseminar ideias. "Para entender e participar da transformação do varejo, focado em experiências de moda", conceitua Sehbe. Além disso, são feitas mostras e eventos culturais nos espaços. "Tem muito a ver com a necessidade de gerar fluxo e ser player ativo. Entender como vai ser a relação do varejo com o futuro consumidor de moda."



Capela da década de 1930 e escada flutuante

Estrutura é um elemento que diferencia e reforça a arquitetura e charme do prédio

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC