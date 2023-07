Rede Bourbon tem programação para férias de inverno

Nestas férias de inverno, dois shoppings da rede Bourbon estão com programações especiais para o entretenimento das crianças. O Bourbon Shopping Ipiranga recebe evento Space Experience e o Bourbon Shopping Novo Hamburgo tem a arena das Tartarugas Ninja.

O mall do Bourbon Ipiranga tem uma arena de entretenimento com atrações, imagens oficiais e réplicas de objetos da NASA. O evento Space Experience começou nessa quarta-feira (26), tem entrada gratuita e está aberto todos os dias, das 12h às 20h, até o dia 25 de agosto.

A atração ocupa uma área de 120 m² e é inspirada na famosa frase de Neil Armstrong, de 1969: "Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade". Um dos espaços que irá chamar a atenção do público é o Gravidade Zero, que foi criado para compor as atrações da arena. Nele, o público poderá se sentir como um Astronauta da ISS (Estação Espacial Internacional) viajando através do espaço sideral com a ajuda de um óculos de Realidade Virtual e um equipamento que manterá os visitantes suspensos no ar. O espaço ainda conta com uma série de elementos Instagramáveis.

Já na Missão Sistema Solar, o espectador assiste um filme em 3D que os leva a um passeio pelos planetas do sistema solar, explorando as peculiaridades de cada astro, suas atmosferas e formas, incluindo a Lua e a superfície incandescente do Sol.

No Bourbon Novo Hamburgo, a arena inspirada no filme As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, que será lançado nos cinemas em agosto, oferece atrações interativas gratuitas em ambientes cenográficos.

O espaço fica localizado no térreo do empreendimento e está aberto para o público de segunda a domingo, das 12h às 20h, até 21 de agosto, sendo destinado a crianças de até 12 anos. A participação é gratuita e ocorre conforme ordem de chegada.

A experiência começa com a aventura no Metrô Mutante, onde as crianças enfrentam obstáculos em uma rampa de escalada e mergulham em uma piscina de bolinhas. Em seguida, elas passam por uma tubulação subterrânea que representa o universo da história e chegam aos consoles de Xbox, que disponibilizam jogos. Além disso, há jogos de memória espalhados pela arena e uma área de pintura para soltar a imaginação. Todos os espaços são instagramáveis, permitindo tirar fotos divertidas para registrar os momentos