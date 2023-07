Shoppings de Porto Alegre, Canoas, Caxias, Gravataí, Passo Fundo e Pelotas têm atrações para férias escolares

Shopping centers do Rio Grande do Sul montatam atrações para as crianças em férias escolares. A coluna Minuto Varejo preparou uma lista com algumas das atrações disponíveis em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Passo Fundo e Pelotas. Confira a seguir:

Porto Alegre

BarraShoppingSul: exposição gratuita Mundo Secreto dos Dinossauros. A mostra inédita traz réplicas gigantes com movimento, som e ambientação. De forma educativa, divertida e interativa, a mostra traz descobertas recentes da Paleontologia, com 14 espécies de dinossauros. A atração foi pensada para as férias de inverno vai até o dia 20 de agosto.

Iguatemi

A Vila Molusco propõe uma jornada lúdica e temática de fundo do mar. Localizado na praça Erico Verissimo, no 1º piso, o espaço conta com uma série de atividades, como labirinto caça ao tesouro, kidplay polvo gigante, gira-gira de polvo, barco pirata, área monte e pinte, área baby, túnel pega peixe, luneta mágica, mesas touch e basquete. O espaço é recomendado para crianças de até 10 anos e menores de 3 devem obrigatoriamente acompanhados de um responsável. A entrada custa R$ 20,00 e dá direito a 15 minutos de brincadeira. A cada 15 minutos adicionais será cobrado mais R$ 15,00. Acompanhantes de crianças maiores de 3 anos pagam R$ 8,00. A atração fica no shopping até o dia 6 de setembro.

Praia de Belas

Colônia de férias em parceria com a Cia Lúdica até 28 de julho, de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 19h. Os pequenos poderão vivenciar, sentir e experimentar através de jogos, brincadeiras, desafios, histórias e muita música. O espaço fica no 1º piso do empreendimento, ao lado da Camicado. O pacto diário custa R$ 100,00, já o semanal, R$ 470,00 (de segunda a sexta-feira); o lanche não está incluso nos pacotes.

Gravataí

Gravataí Shopping

O empreendimento da Região Metropolitana promove atividades gratuitas e o show Mago das Megabolhas. Nos dias 22 e 23, a Estação de Brincadeiras promoverá uma série de atividades infantis: Cai não cai gigante, arremesso de argolas gigantes, mesa com como jogos quebra-cabeça, dominó, massinhas, cubo mágico, legos gigantes, varetas e outros. Haverá ainda um Espaço Baby para as crianças menores, com tapetes coloridos, brinquedos sonoros, arcos e mini goleira de futebol. O espaço funcionará das 15h às 19h e voltará nos dias 28 e 29 de julho. Todos os desafios são guiados por profissionais de Educação Física. Já no dia 30, a diversão fica por conta do espetáculo O Mago das Megabolhas. Comandado pelo Mago Doriswoldo, o show explora as sensações e os sentimentos através do universo das bolhas de sabão de tamanhos que vão desde pequenas até gigantes.

Canoas

Canoas Shopping

As atividades do Canoas Shopping incluem o parque temático Dragon Land, voltado para crianças a partir de 2 anos e que ficará, até 7 de setembro, na Praça de Eventos Guilherme Schell (Piso 1). O espaço conta com piscina de bolinhas, Fogo e Gelo, Escorregadores dos Dragões, Tubo de Escalada e Dragões Mecatrônicos, além de cenografia para tornar o ambiente imersivo. O funcionamento é de segunda a sábado é das 10h às 21h30. Aos domingos, das 12h às 20h30. O ingresso custa a partir de R$ 40 (para 30 minutos na arena). Pessoas PCD pagam meia-entrada. Menores de 6 anos de idade precisam estar acompanhados de responsável, sendo que o acompanhante não paga. Outra opção é o Toy Land, localizado na Praça de Alimentação, com brinquedos como cama elástica e jogos eletrônicos. O funcionamento, de segunda a sábado é das 10h às 22h, aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Os ingressos custam R$ 20 reais para 20 minutos de brincadeira. Até o dia 10 de agosto, os pequenos também podem se divertir no Circuito Kids, em frente a Lojas Pernambucanas, na piscina de bolinhas, escorregadores e brinquedos infláveis. A atividade é para crianças de 0 a 12 anos e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 12h às 21h. A cada 20 minutos de utilização, o ingresso custa R$ 20. Do dia 18 a 23 de julho, acontecerão ações da Aldeias Infantis SOS, com atividades como jogos de memória, boliche, desenho e pintura, entre outras brincadeiras. O trabalho tem como foco apoiar crianças, adolescentes e jovens. As ações ocorrem das 12h às 20h, na Praça Alziro Andrade, próximo à Engenharia do Corpo. Já para as crianças interessadas por ciências, ocorre no dia 27 de julho, às 19h, a gravação do Laboratório Aloprado, da TVE, na loja A98, segundo piso, em frente à loja da Samsung. A gravação deve durar uma hora e as crianças podem fazer parte da plateia. O programa é exibido aos sábados, 10h30.

ParkShopping Canoas

Em Canoas, na Região Metropolitana, acontece a segunda edição do Park nas Alturas. A atração tem circuito de percursos de arvorismo e escalada, para crianças a partir de 4 anos. O espaço ainda conta com escada caracol, parede de escalada, escada temática e escorregador. O Park nas Alturas vai até 30 de julho, no Piso L3, em frente à Praça de Alimentação, funciona de segunda a sábado, das 13h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo Multi ou no site do shopping. Outras opções para as crianças se divertirem são: Fire Jump, com camas elásticas com trampolins profissionais; UCI Cinemas, com sete salas e uma programação variada; HotZone, arena indoor; patinação no gelo, que possui monitores para auxiliar quem nunca se aventurou nos patins; Clube da Criança, para os pequenos se entreterem enquanto os pais fazem compras; e Parque Getúlio Vargas, conectado ao ParkShopping com segurança através de uma passarela.

Villagio Caxias

O maior shopping da Serra gaúcha oferece aventura no Férias na Floresta, com atividades que simulam escorregar em um tronco de árvore, subir em passarelas, montar em um elefante e passar por baixo de uma girafa. A atração está localizada na Praça de Eventos do shopping e está aberta de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e a faixa etária indicada é para crianças de até 13 anos.

Passo Fundo

Bella Città Shopping

No shopping de Passo Fundo, há vantagens especiais nas lojas de entretenimento e atrações gratuitas, até 30 de julho. Um espaço para troca de figurinhas está localizado no primeiro andar do empreendimento. Personagens queridos pelos pequenos estarão pelos corredores para interagir e tirar fotos: no dia 15, será a Peppa Pig, enquanto no dia 29, será a vez da Galinha Pintadinha; em ambos os dias as personagens encantarão as crianças a partir das 16h. Também no dia 15, a Arcoplex terá, às 14h30, o filme Elementos para a sessão ArcoTea, com som reduzido, movimentação livre e luzes acesas, oportunizando o entretenimento para o público autista, com o valor de R$ 13,00. Outro filme com valor promocional será Os aventureiros: a origem, protagonizado pelo youtuber Lucas Neto, o ingresso será de R$ 11,00 enquanto ele estiver em cartaz. As sessões do filme Barbie terão uma atriz vestida como a boneca da Mattel nesta quinta-feira (20), dia da estreia; o espaço ainda estará decorado com balões e terá uma caixa em tamanho expandido para fotografias. No dia 22, é a vez de um espetáculo gratuito de mágica e ilusionismo, na praça de alimentação do segundo andar. Após o show, haverá uma oficina de mágica para crianças entre 7 e 12 anos. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas, sem custo, pelo WhatsApp (54) 9 8407-2544 até as 17h do dia 21. As lojas para entretenimento terão condições especiais:

Power Jump & Games: 15% de desconto em todos os jogos e brinquedos;

Golden Kids: ao adquirir 1h de diversão, ganha 15 minutos de bônus para usar em agosto;

Extreme Shot Airsoft: 50 munições extras na compra de qualquer pacote stand;

Aventura Kids, Plush World e Top Cars: muita diversão com preço especial.

Pelotas



Shopping Pelotas



Na colônia de férias do shopping da região Sul do Estado, os jogos de tabuleiro são o destaque. A atração conta com 50 jogos, entre eles Imagem e Ação, Detetive e Perfil, eacontece até o dia 23 de julho, das 14h às 20h, no lounge em frente às Americanas. As atividades são gratuitas e para todas as idades. A ação é realizada em parceria com aJogaderia e ofereceainda tabuleiros de xadrez e cartas, como o famoso Uno, chamados de "jogos analógicos" pela Jogaderia e que têm ganhado cada vez mais adeptos.