Praia de Belas Shopping tem programação especial durante férias de inverno

Um dos shoppings centers do grupo Iguatemi, o Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, está com uma programação especial para as férias de inverno, com atividades lúdicas e voltadas a crianças de todas as idades. Até o dia 28 de julho, a agenda do empreendimento é enriquecida com uma série de eventos para aproveitar o período de férias escolares.

O destaque é a colônia de férias da Cia Lúdica, em que as crianças podem participar de diferentes brincadeiras, desafios, histórias, envolvidos em uma atmosfera musical. A ação acontece no primeiro piso do shopping, ao lado da Camicado, das 13h30 às 19h, de segunda a sexta-feira. As inscrições são feitas pela plataforma Sympla; o valor do pacote diário é de R$ 100,00, o do semanal é de R$ 470,00 e o quinzenal de R$ 900,00, sendo que o lanche não está incluso.

A colônia de férias conta atividades recreativas para as crianças. Foto: Praia de Belas Shopping/Divulgação/JC

Outra opção para o divertimento dos pequenos é o Parque de Dinossauros, também localizado no primeiro piso. A atração conta com uma piscina de bolinhas gigante e leva a criançada por uma viagem pré-histórica.

Para quem quer aproveitar as férias para assistir a um filme, o Praia tem o GNC Cinemas, que está com uma programação cheia das novidades mais aguardadas dos últimos tempos. Crianças e adolescentes podem aproveitar filmes como Barbie, Elementos, Luccas Neto em Os Aventureiros: a Origem, Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1 e Oppenheimer. Classificação indicativa, horários e preços estão disponíveis no site do cinema.

O Praia de Belas Shopping ainda oferece semanalmente o evento Domingo é Dia de Teatro, de forma gratuita, no segundo piso, com espetáculos voltados para o público infantil, a partir das 16h. Além disso, aos sábados, às 15h, a Livraria A Página, localizada no terceiro piso, também proporciona contações de histórias gratuitas.