Carrefour estreia mais sete hipermercados e encerra conversões do BIG

Carrefour concluiu a conversão das lojas dos hipermercados da bandeira BIG, compradas do ex-grupo BIG, em 2021 . Nesta quinta-feira (29), sete filiais já ostentarão layout externo e interno dos hipermercados do grupo francês, maior varejista do Brasil, com mais de R$ 100 bilhões de receita em 2022.

Em Porto Alegre, estão duas da sete lojas. No BarraShoppingSul, no bairro Cristal, onde ficava o BIG Cristal, a operação fechou mais cedo nesta quinta-feira (28), às 19h, em vez de 22h. A medida serviu para finalizar a preparação interna do hipermercado.

Apenas não ficou pronta a área que vai receber loja do Sam's Club, bandeira de clube de compras do portfólio que foi comprado do ex-BIG.

As demais unidades estão na zona Norte, na avenida Sertório, em Pelotas, Cachoeirinha, São Leopoldo, Viamão e Esteio. São mais de 36 mil itens, entre eles produtos de marca própria, que podem ser até 30% mais baratos que outras opções, diz o grupo, em nota.

No Barra, a marca azul do Carrefour já substituiu a antiga logomarca vermelha do BIG. No interiro da loja, há muitas novidades, como uma cafeteria, novas áreas para bebidas, com novo design e adega, um açougue com carnes da pecuária do Pampa assinadas pela Estâncias Gaúchas e que ganhou configuração diferente, padaria e peixaria, que antes não tinha.

O açougue será das novidades pelo formato, situado em uma ilha. Segundo Marcelo Fett Pinto, coordenador do projeto Estências Gaúchas, que reúne cerca de 50 produtores donso de rebanhos criados em pastagens nativas.

Pinto destaca que a montagem e visual da área onde estão os cortes e a valorização do produto local seguiram modelo que é adotado pela gigante varejista em lojas em Dubai, nos Emirados Árabes.