Carrefour de Porto Alegre tem açougue inspirado em loja de Dubai

Porto Alegre está a quase 13 mil quilômetros de Dubai, a estonteante cidade dos Emirados Árabes, no Oriente Médio. Mas o "novo" hipermercado da maior varejista brasileira que acaba de abrir, o primeiro da bandeira em um shopping center em Porto Alegre, eliminou essa distância. Tudo porque o açougue do ex-BIG do BarraShoppingSul, convertido para Carrefour nesta quinta-feira (29), foi inspirado no modelo existente em um hipermercado do grupo francês em Dubai.

O conceito é simples: a carne vira atração, por isso os cortes que podem também ser manipulados ficam em uma ilha com circulação 360 graus dos clientes. O açougue que fica na retaguarda de 99% dos supermercados passa a figurar em áreas de maior fluxo e visibilidade. O hipermercado de Porto Alegre é o primeiro da bandeira no Brasil a ter esta confuguração, que pode chegar a outras unidades a partir de 2024.

Mas não para por aí. A operação gaúcha inovou com a oferta de carnes na vitrine da ilha que são exclusivamente produzidas em propriedades do Estado, com destaque para bovinos e ovinos (carne de cordeiro). Mas tem também cortes de suíno e frango. "Coxa e sobrecoxa são os cortes que mais vendemos no Rio Grande do Sul", comenta o diretor nacional de açougue de hipermercados e supermercados do grupo francês, Carlos Eduardo Rodrigues de Souza.

Sobre a novidade, Souza explica que o design foi inspirado em um hipermercado de Dubai, mas com uma "tropicalização nas cores, além de menos efeitos luminosos", compara Souza. A ilha ainda vai ganhar telões em LED com preços e receitas para preparar as carnes. "A ideia é encantar os olhos", diz o executivo.

Marcelo, do programa Estâncias Gaúchas, e Carol, do Carrefour e responsável pela implantação do modelo. Foto: Tãnia Meinerz/JC

"O cliente vai poder escolher a forma como quer a carne", avisa Carolina Garcia, gerente de Desenvolvimento Nacional de Açougue da rede. Houve adaptações a exigências sanitárias locais, observa ela, frente ao exemplo do Oriente Médio. Na largada, o Carrefour também trabalha com preços reduzidos para atrair mais consumidores.

"É uma quebra de paradigma que a maior rede varejista do Brasil está fazendo ao valorizar produtores locais", destaca Marcelo Fett Pinto, coordenador do programa Estâncias Gaúchas, grife exclusiva para venda na rede e que reúne cerca de 50 pecuaristas de bovinos.

A oferta nas gôndolas ainda se restringe à rede nas cidades gaúchas, mas, em julho, o programa vai estrear em lojas do grupo em São Paulo e, depois, deve chegar ao Rio de Janeiro, segundo o Frigorífico Silva, que faz o abate dos anmais e distribui nas lojas.

A loja do BarraShoppingSul é uma das sete que passaram de BIG para Carrefour nesta quinta-feira (29), encerrando as conversões das bandeiras no Estado. A cafeteria prevista na loja da zona Sul da Capital abre em julho, quando também começam as obras para instalação do Sam's Club, ao lado do hipermercado no shopping.