Dia Mundial do Hambúrguer tem promoção em restaurantes de Porto Alegre

O Dia Mundial do Hambúrguer é celebrado no dia 28 de maio (domingo) e, em Porto Alegre, a data é marcada por promoções no cardápio de dois restaurantes. O Mureta e o Hard Rock Cafe com preços promocionais e brindes.

No Mureta, uma das sete operações do Food Hall Dado Bier, acontece o Finde do Burger. Já no sábado (27), começa a promoção que apresenta uma novidade aos clientes: o lançamento do Patty Melt. O novo hambúrguer é feito com pão de forma, mayo, dois smash burgers e cebola crispy, no valor de R$ 34,00.

Além da novidade, o restaurante tem uma promoção comemorativa. Na compra de dois Pattys, o cliente ganha um copo como batata frita. O food hall opera de terça-feira a domingo no segundo andar do Bourbon Country.

Uma das promoções é no Hard Rock Cafe, recém-inaugurado no Pontal Shopping. Foto: Hard Rock Cafe/Divulgação/JC

recém-inaugurado Hard Rock Cafe (HRC). A grife estadunidense faz uma parceria com o Grupo Heineken para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer. Na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, uma long neck sai de brinde. Outra promoção é do. A grife estadunidense faz uma parceria com o Grupo Heineken para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer. Na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, uma long neck sai de brinde.

A rede possui os chamados Legendary Steak Burgers, que são servidos em pães brioche tostados na hora e acompanham fritas temperadas. As opções vão desde os tradicionais cheeseburgers até o vegetariano, passando pelo surf & turf Burger, que conta com camarões crocantes.

Outra alternativa é o exclusivo Messi Burger, criado pelo próprio jogador da seleção argentina, que inclui queijo provolone, chouriço fatiado, cebola roxa caramelizada e molho picante e defumado.