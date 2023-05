Depois de anunciar fechamento de 17 lojas TaQi, Herval reativa megafeirão na Serra

fechamento de 17 lojas da bandeira TaQi coluna Minuto Varejo noticiou, o grupo Herval reativa um megafeirão na Serra gaúcha. O evento acontece no dia 28 de maio, das 8h às 17h30min, na sede do grupo na cidade de Dois Irmãos, espaço com 10 mil m². Após anunciar o, como anoticiou, oreativa umna Serra gaúcha. O evento acontece no dia 28 de maio, das 8h às 17h30min, na sede do grupo na cidade de Dois Irmãos, espaço com 10 mil m².

Criado há mais de 20 anos, a última edição do evento foi em 2017. O retorno do feirão contará com produtos da indústria e do grupo com preços de fábrica, com descontos que podem chegar à metade do valor dos itens em loja.

Os produtos da indústria incluem colchões e estofados. Já os itens da TaQi englobam materiais de construção, ferramentas e eletrodomésticos. Além disso, o feirão ofertará produtos da Iplace, varejo licenciado da Apple no Brasil, assim como serviços da HS Consórcios, HS Corretora de Seguros e HS Financeira.

A marca destaca como exemplo dos preços do feirão um sofá de 2,2 metros que, em loja, custaria R$ 3.490 mil e no evento estará por R$ 1.790 mil.

O evento também terá atividades de entretenimento, como espaço de recreação, alimentação, erva-mate e chocolate.