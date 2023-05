Gang e Pompéia abrem mais lojas e ampliam presença no interior

Nem capital e nem região metropolitana. Duas redes de moda gaúchas estão com os dois pés na estrada e cada vez mais com posições no interior e em cidades de porte médio. As bandeiras Gang e Lojas Pompéia, do grupo Lins Ferrão, estão na lista das varejistas que miram mercados onde muitas concorrentes ainda não chegaram ou têm mais espaço para explorar e se posicionar.

A coluna Minuto Varejo rastreou as mais recentes aberturas das marcas que ocorreram nas regiões norte dos dois estados vizinhos.

Gang, operação voltada ao segmento jovem, mas que faz questão de dizer que a faixa etária vai bem além e o que conta é atitude, desembarcou em Marau, pertinho de Passo Fundo, maior município e economia do Planalto do Rio Grande do Sul. A marca já havia ampliado a atuação no interior com uma loja em , mas que faz questão de dizer que a faixa etária vai bem além e o que conta é atitude,, pertinho de Passo Fundo, maior município e economia do Planalto do Rio Grande do Sul. A marca já havia ampliado a atuação no interior com uma loja em Farroupilha, na Serra Gaúcha, aberta em fevereiro

Já a Pompéia cresce em Santa Catarina. A 10ª filial já funciona em Mafra, no norte catarinense. A rede, que é o braço do Lins Ferrão para toda a família, já programa outra unidade, na maior cidade do Oeste, em Chapecó, adianta o grupo. O ponto estreia em 1 de junho.

A nova filial da Gang está aberta desde 13 de abril na avenida Julio Borella, 894, no Centro de Marau. A operaçao tem 130 metros quadrados. O design da loja atende ao perfil do local, diz a rede. Além de itens de coleção própria, a loja vende produtos de Nike, Adidas, Casio, Jeansport e Stanley. Um serviço bem legal da marca é o Gang na Sua Casa, pelo qual o cliente escolhe roupas e escolher provando em casa.

Um detalhe: os clientes que fizeram as primeiras compras ganharam uma ecobag com trabalho da artista Paloma Sebben Zandonai e peças foram doadas para a Apae da cidade. A Gang tem hoje mais de 50 lojas no Rio Grande do Sul. Mais recentemente, a marca fechou operação que tinha no Total Shopping, em Porto Alegre. O movimento reforça a busca por novas cidades.

Em Santa Catarina, a nova filial abriu em 5 de maio, na praça Desembargador Guilherme Luiz Abry, 93, no Centro. A unidade tem cerca de 850 metros quadrados de área de venda e tem "mix completo de produtos, com moda feminina, masculina, infantil, beleza, cama, mesa e banho", descrece a rede, em nota. Além disso, tem o cartão Pompéia e a Possibilita, com serviços financeiros.

Hoje a Pompéia tem 87 unidades, 78 em território gaúcho. A marca chegou em 2019 ao estado vizinho e está também em Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Lages, Palhoça, Criciúma, Tubarão e Xanxerê

"Nosso crescimento acompanha a intensa movimentação do mundo da moda", comenta a empresária Carmen Ferrão, superintendente do grupo, em nota.

Em entrevista recente à coluna, Carmen comentou o impacto da concorrência de sites chineses, que não sofrem a mesma tributação que as redes nacionais, e cobrou igualdade no tratamento. Mas a empresária também observou que não e novidade a chegada de players estrangeiros, alguns já se retiraram, como Gap e Forever 21, e outros como Zara reduziram bastante a presença física.