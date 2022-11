De Oeste a Sul: rede gaúcha de moda abre mais duas lojas em Santa Catarina

Uma das principais redes de varejo de moda do Rio Grande do Sul completa esta semana o plano de expansão no mercado vizinho. A Pompéia, do grupo Lins Ferrão, que também é dono da Gang, coloca mais duas filiais na cesta catarinense. De Oeste a Sul do estado, a marca amplia a presença para nove filiais

Na semana passada, foi aberta uma loja em Xanxerê, no extremo oeste catarinense, e oitava no mercado regional. Esta semana, no dia 1º de dezembro, a bandeira desembarca em Tubarão, desta vez no Sul.

As duas novas integrantes da família Pompéia fecham a meta de abertura este ano em Santa Catarina.

A rede estreou no mercado vizinho em 2019, abrindo em Florianópolis, onde aportou primeiro, e Joinville. Em 2020, foi a vez de Itajaí. Em 2021, vieram Blumenau e Lages

Este ano entram na lista Palhoça, Criciúma, Xanxerê e Tubarão.

Primeiro na região oeste, o ponto fica na avenida Brasil, 172, no Centro de Xanxerê. São 650 metros quadrados de área de vendas.

Em nota, a diretora de marketing da marca, Ana Paula Ferrão Cardoso, reforça que "a chegada da Pompéia em Xanxerê faz parte do planejamento estratégico, que prevê encerrar o ano com nove lojas no Estado".