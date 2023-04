Luisito Suárez assina linha exclusiva de produtos que uniu Grêmio e Termolar

O uruguaio Luisito Suárez, mais recente ídolo dos torcedores do Grêmio, vai estar com os tricolores não somente quando entra em campo. O jogador estampa seu gesto após marcar um gol e sua assinatura em uma linha exclusiva de itens para chimarrão (cuia e garrafa) e copo térmico.

A novidade é o primeiro conjunto licenciado pelo uruguaio no Brasil e uniu a gaúcha Termolar e o Tricolor.

Os produtos já estão à venda, com prioridade na largada para a loja do Grêmio Mania na Arena, em Porto Alegre, e no site oficial. A Termolar também tem os itens em seu e-commerce.

A venda começou neste feriado de Sexta-Feira Santa e véspera de decisão do Gauchão 2023 . A expectativa é grande para a procura pelo trio de produtos neste sábado (8), dia da decisão.

O design traz o escudo gremista e a marca registrada de Luisito: os três dedos (polegar, indicador e médio) perfilados na hora de festejar um gol, em referência aos filhos do jogador.

Um detalhe na garrafa foi mudado para combinar com a cor do clube. O tradicional bico vermelho por onde sai a água é preto, seguindo a cor gremista, que domina a coleção exclusiva.

No site, a térmica custa R$ 279,90, a cuia sai por R$ 199,90 e o copo é ofertado a R$ 179,90.

Não é de agora que Luisito tem proximidade com a Termolar. O jogador já usava a Botija, garrafa que foi mascote da Seleção Uruguaia e ganhou visibilidade na Copa do Catar, em 2022.

Até maio, as peças também poderão ser encontradas em outros pontos de venda, como supermercados e bazares.

Depois do trio já lançado, um quarto item entra no time, outra garrafa térmica, com "jato mais forte de água que espuma o chimarrão", adianta a marca.