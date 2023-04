Grêmio x Caxias: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Jaire Filho

O Grêmio recebe o Caxias neste sábado (8), às 16h30min, na Arena, para disputar a partida de volta da final do Campeonato Gaúcho. As equipes repetem a final de 2020, mas agora com mais equilíbrio no placar. O empate por 1 a 1 na ida deixa o jogo aberto e cria tensão entre as equipes, que se preparam para um jogo tático e acirrado. Foram 100 disputas entre os dois times, com 52 vitórias do Tricolor, 18 do time grená, outros 30 confrontos acabaram em empate.O time gremista ainda trabalha para recuperar seus jogadores. Felipe Carballo retorna para a sua posição na volância e é peça importante para a construção de jogadas da equipe. Já o zagueiro Kannemann segue com treinos leves e tem poucas chances de figurar entre os titulares. Fábio e Pepê ainda correm ao redor do gramado no CT e não têm condição de jogo. Em entrevista coletiva concedida na quarta-feira (5), o lateral-esquerdo Reinaldo afirmou que o Grêmio não precisa mudar nada para enfrentar o time da Serra. Segundo ele, o importante é seguir agredindo o adversário e manter a intensidade dentro de campo. O Imortal vai para o confronto com foco total na vitória. Entretanto, time grená também vai confiante para o jogo. Apesar de saber da dificuldade de vencer o Grêmio na Capital, o técnico Thiago Carvalho acredita poder neutralizar a tática Tricolor. Há possibilidade de repetir a estratégia da primeira partida, com pressão no jogador que recebe a bola e cobertura nas linhas de passe. Tudo isso para impedir que o estilo “tiki-taka” de Portaluppi ganhe forma. O Caxias já derrubou o Inter e agora tenta bater o Grêmio para se sagrar campeão gaúcho de 2023.