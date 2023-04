Via Mia volta a Porto Alegre com unidade no BarraShoppingSul

Maria Welter

A grife carioca de acessórios, bolsas e sapatos Via Mia volta a ter uma loja em Porto Alegre. Uma franquia da marca abriu no BarraShoppingSul e trouxe de volta ao Rio Grande do Sul as cores e a leveza características da marca. A coluna Minuto Varejo já havia antecipado que a loja seria uma das novidades do empreendimento próximo à orla do Guaíba.