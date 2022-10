Inovação é essencial para a continuidade dos negócios, destacam empreendedores

Luciane Medeiros, da Ilha de Comandatuba (Bahia)

A inovação foi o tema principal do painel de abertura da manhã de sábado (22), último dia da 20ª Convenção ABF do Franchising, promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Carlos Zilli, diretor de estratégia digital da ABF e mediador do debate, lançou o questionamento sobre como se reinventar ao longo de 230 anos de história, número que representa a soma do tempo de existência das três empresas comandadas pelos painelistas: a marca de lingeries Hope, Hering e Chilli Beans, de óculos.

Representando a segunda geração da Hope, fundada por seu pai, Sandra Chayo, sócia diretora da empresa, disse que a inovação tem que vir de dentro e que está latente na cultura que herdou. "Tem que ser resiliente e se desafiar para trazer algo novo", aconselhou à plateia que acompanhava o painel realizado no Resort Transamérica, na paradisíaca Ilha de Comandatuba, na Bahia. A sócia diretora da Hope destacou que a pandemia acelerou a inovação, mas são processos que iriam ocorrer em alguns anos. Além disso, Sandra reforçou que a inovação não ocorre só em termos de tecnologia, mas também em outras frentes. "A Hope inovou quando começou com as franquias. Inovamos também com novas soluções para o franqueado e quando investimos em novas empresas. Inovar é se questionar sobre algo que já existe e pode ser feito melhor", exemplificou.

Com uma história iniciada em 1880, antes de fatos históricos como a abolição da escravatura, a proclamação da República e a primeira pandemia de coronavírus, a Hering chegou à sexta geração com altos e baixos, reconheceu o CEO Thiago Hering, dizendo que é importante sempre olhar para o passado para alimentar a jornada. "É impossível não se conectar com os tempos", afirmou. O CEO da Hering citou algumas armadilhas na gestão, como ser letárgico ou seguir um modelo da moda, fugindo da essência do negócio, a exemplo das fast fashions, que em determinado momento "explodiram", mas muitas acabaram sumindo.

"Mexer com moda não é fácil", pontou Caito Maia, fundador da Chilli Beans, dizendo que está sempre buscando inovação, mas que não pode esquecer do "feijão com arroz", da essência. "O que te trouxe até aqui? Tem que pensar nas bases, isso dá sustância para que a inovação seja alimentada constantemente", ressaltou.

Caito, que também é um dos apresentadores do programa de TV Shark Tank Brasil, disse ainda que é preciso pensar nas novas gerações, citando uma pesquisa feita junto ao público mais jovem que mostrou o desejo dessa parcela da população de ter um óculos da marca. "Quantas empresas sumiram porque não pensaram nas novas gerações?", provocou.

Outro tema levantado foi a questão do home office, intensificado a partir da pandemia. Thiago enumerou alguns benefícios do modelo, como o ganho de tempo ao reduzir os deslocamentos entre casa e trabalho. Além disso, o formato trouxe maior facilidade para a realização de reuniões online. Na Hope, por exemplo, de reuniões bimestrais no período pré-pandemia, os encontros passaram a ocorrer quinzenalmente pelo fato de não ser preciso mais ter todas as pessoas no mesmo local.

Um ponto negativo é a falta do contato entre os profissionais, a convivência. "Algumas empresas que demoraram para voltar ao presencial hoje não estão bem. É preciso equilíbrio", recomendou Caito. Na Chilli Beans, o home office foi instituído em dois dias da semana.

Além disso, as naturezas diferentes de alguns negócios, como a indústria, são impeditivo para a efetivação completa do home office, conforme lembrou Sandra, que depende do trabalho das costureiras para produzirem as peças fabricadas pela Hope.

O debate encerrou com as projeções dos painelistas para o encerramento de 2022 e o próximo ano. Todos estão otimistas e projetam boas vendas. Thiago lembrou que o Brasil já passou por outras crises e que sobreviveu, embora não seja fácil empreender. Caito e Sandra destacaram que "quem faz o País somos nós", "independentemente de quem vencer as eleições", como ressaltou o fundador da Chilli Beans.