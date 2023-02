Grupo de Santa Maria compra moinho em Canoas e projeta expansão e empregos

Um dos itens mais demandados na indústria e no varejo de alimentos movimenta uma operação recente de aquisição de ativos no mercado gaúcho. O Moinho Santa Maria, com sede na cidade do Centro do Estado e dono da marca de farinha de trigo Maria Inês, acaba de comprar uma unidade industrial para processamento de grãos em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

É o terceiro negócio que a cidade é alvo nos últimos dias. Na sexta-feira passada (24), a fabricante de produtos impermeáveis Pantaneiro Capas oficializou à prefeitura que pretende transferir de São Leopoldo para a cidade a produção, com aporte de R$ 6,5 milhões e potencial de abrir 600 empregos diretos e indiretos.

Minuto Varejo. O grupo, líder no setor supermercadista no Estado, estuda o que fará nos mais de 50 mil metros quadrados comprados às margens da BR-116. grupo Zaffari planeja novo empreendimento em mega área , ao lado do Bourbon Canoas, revelou a coluna. O grupo, líder no setor supermercadista no Estado, estuda o que fará nos mais de 50 mil metros quadrados comprados às margens da BR-116.

O grupo Antoniazzi fez a aquisição da planta do Moinho Cruzeiro do Sul, que pertence ao grupo Viterra, que detém outras quatros operações de beneficiamento situadas no Rio de Janeiro, em Olinda (Pernambuco, São Luis (Maranhão) e Belém (Pará).

O Cruzeiro do Sul surgiu em 1943 no Rio Grande do Sul. A Viterra é uma multinacional, com braços no Brasil ainda em logística e terminais de grãos e bionergia.

Em nota, o Moinho Santa Maria diz que o negócio garante expansão da operação, que tinha até então duas unidades, uma em Santa Maria e outra também em Canoas. O grupo de moinho, fundado em 1950, atua com farinha para uso doméstico e industrial, para produção de massas, pães e bolachas. O valor da transação não chegou a ser divulgado.

Segundo a empresa santa-mariense, a nova planta vai reforçar a capacidade de processamento e fornecimento, para busca de mais mercado, principalmente no Sudeste. O Moinho Santa Maria entrou no maior mercado consumido de farinha de trigo do Brasil há três anos. O moinho abastece clientes entre grandes fabricantes de alimentos como Nestlé e Bauducco e varejistas, entre regionais como a Rede Vivo e Super e Carrefour.

"Coma a aquisição, serão destinados novos investimentos com geração de emprego e renda, demonstrando nossa confiança no setor alimentício", diz a nota.

Até a compra, a indústria somava capacidade de produção instalada de 680 toneladas (t) por dia, distribuídas entre 420 t em Santa Maria e 260 toneladas na planta de Canoas que já fazia parte do grupo.

Com a unidade adquirida do Moinho Cruzeiro, serão acrescentadas mais 300 toneladas por dia de capacidade de processamento. Com isso, o parque total chega agora a 980 toneladas diárias, aumento de 44% na capacidade de produção.

A empresa atinge ainda quadro de 400 funcionários e informa que pretende contratar mais 100 trabalhadores para o terceiro moinho instalado em Canoas.