Empresa têxtil vai transferir fábrica para Canoas e investir R$ 6,5 milhões

A fabricante de produtos impermeáveis Pantaneiro Capas pretende investir próximo de R$ 6,5 milhões, com a transferência da fábrica para a cidade de Canoas. Com instalação prevista em uma área de 8.208,75 m², na rua Antônio Frederico Ozanan, a previsão inicial é de que a empresa têxtil gere 600 empregos no município, entre diretos e indiretos.

Em reunião na manhã de sexta-feira (24), integrantes do Comitê Gestor (CG) da Prefeitura de Canoas, discutiram os trâmites legais do projeto de doação de área de terra que será encaminhado, após a conclusão, ao Legislativo Municipal. A ideia da gestão pública é atrair empresas para o território canoense por meio de deliberação do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Canoas (Fumdecan).

“É mais um importante investimento que conseguimos atrair para a cidade, através da nossa política de fomento. Estamos concentrando esforços para desburocratizar os processos e facilitar a instalação de novas empresas, garantindo mais empregos, renda e desenvolvimento econômico. Como tenho dito, somos parceiros de quem quer investir em Canoas”, disse o prefeito em exercício, Nedy Marques.

Com mais de 20 anos de mercado, a Pantaneiro Capas está localizada, atualmente, na cidade de São Leopoldo, e possui uma produção média anual de um milhão de produtos, como capas de chuvas, EPIs, corta-vento e acessórios. Ano passado, o faturamento da empresa foi de quase R$ 73 milhões.

“A transferência para Canoas está prevista em 30 dias após a execução das obras. Os trabalhos devem ser executados ao longo de 120 a 180 dias. A estimativa é de um aumento de 60% na fabricação dos produtos da empresa”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Marcus Vinícius Quinho.

As contrapartidas sinalizadas pela empresa para a Prefeitura não ficam limitadas a projeção de empregos. Um convênio com o Município prevê um projeto de profissionalização em parceria com o Banco de Oportunidades; o fomento do comércio local pela geração de emprego e renda, assim como o fomento do setor têxtil na cidade.

Além da produção nas dependências da fábrica, a companhia estima a contratação de mais de 20 empresas terceirizadas (ateliers), o que permite, inclusive, empreendedores individuais trabalhando em suas casas.