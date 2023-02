Maior rede de pizzaria do mundo já opera nova loja em Porto Alegre

Minuto Varejo nos últimos dias já está em plena operação. A quinta unidade da maior rede de pizzaria do mundo, Uma das novas operações de fast-food que mais despertou interesse de leitores da colunanos últimos dias já está em plena operação. A quinta unidade da maior rede de pizzaria do mundo, a Domino's, já está atendendo no polo de comércio da avenida Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. Outras duas ficam em Canoas e em Passo Fundo.

A norte-americana abriu no fim da tarde desse sábado (25). Logo que a loja estreou, já tinha morador da vizinhança da esquina da Cavalhada com rua Santa Flora, entrando para fazer pedido de pizza e consumir no salão com 15 lugares, contou o franqueado Rodrigo Freitas, sócio em seis operações da rede no Estado - na Capital em Canoas.

"Foi bem positiva a recepção aqui na comunidade!", valoriza Freitas. O atendimento é das 17h à 0h diariamente no local e por telefone (4042-9434). Delivery por aplicativos deve começar nesta segunda-feira (27).

Para dar conta de pedidos, a loja reforçou a equipe da loja, trazendo funcionários mais experientes de outras lojas, e também o atendimento de delivery. São 10 vagas de emprego diretas na unidade e mais de 60 entre todas as operações gaúchas.

Unidade tem salão com 15 lugares para quem quiser comer a pizza no local. Foto: Rodrigo Freitas/Divulgação

O ponto ocupa antiga imobiliária e fica no polo onde tem o Shopping Cavalhada, filiais do Burger King, outras lancherias e farmácia.

Freitas revela que o grupo planeja implantar mais uma loja este ano no Estado. O destino deve ser uma cidade da Região Metropolitana, comenta o franqueado, que trocou o Rio de Janeiro, onde detinha unidades pela Capital, quando assumiu há cinco anos a operação na avenida Cristóvão Colombo, a primeira da pequena rede.

Segundo o franqueado, houve revisão da meta de maior crescimento, que terá mais cautela e seguirá o desempenho das lojas, diz ele. A última a abrir foi a de Canoas, em dezembro de 2021, lembra Freitas.

A loja na zona Sul teve investimento de cerca de R$ 800 mil. Freitas cita que a escolha do endereço observa o desenvolvimento do polo. "É bom estar próximo de outras operações, com fluxo no sentido centro-bairro, e em um cruzamento que gera visibilidade", ressalta Freitas.

Freitas conta que o sabor mais pedido pelos gaúchos é a pizza de calabresa, seguida pela de pepperoni.

Outro detalhe é que no verão há queda de busca de delivery, de cerca de 25%, e, no inverno, a reversão, com alta no mesmo nível.