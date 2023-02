Maior rede de pizzaria do mundo abre mais uma loja em Porto Alegre

Mais uma marca gigante norte-americana está expandindo a presença no mercado de Porto Alegre. Desta vez, é a pizzaria Domino's, que abre possivelmente neste fim de semana nova unidade. A operação está sendo montada na zona Sul, no polo de varejo que se formou na avenida Cavalhada próximo à avenida Otto Niemeyer.

Com a redução da presença de outra norte-americana, a Pizza Hut, no começo de 2022 após o fim do contrato com franqueado, a marca que nasceu em 1957 no Michigan e maior rede de pizzaria do mundo, ganha espaço. A Hut dá indicação que poderá recompor pontos. Abriu uma filial no Bourbon Wallig, em dezembro. Outras duas unidades ficam no Aeroporto Salgado Filho.

Os franqueados estavam em ritmo acelerado para aprontar os detalhes finais da unidade, que terá foco em delivery, mas terá pelos menos 15 lugares para quem quiser comer as pizzas no local. O franqueado Rodrigo Freitas, que é sócio com outros dois sócios que somam seis unidades entre Porto Alegre (cinco com a nova) e Canoas e uma sétima em Passo Fundo.

"A previsão inicial é abrir sábado, estamos vendo questões de instalação, como o gás. Se concluirmos nesta sexta, sábado abrimos", projeta Freitas. Há previsão de abertura de mais uma unidade da marca este ano no Estado. O destino deve ser uma cidade da Região Metropolitana. Segundo o franqueado houve revisão de planos de maior crescimento, que terá mais cautela e seguirá o desempenho das lojas. A última a abrir foi em Canoas em dezembro de 2021.

A loja na zona Sul teve investimento de cerca de R$ 800 mil. Freitas cita que a escolha do endereço observa o desenvolvimento do polo, com mais fast-food, como um Burger King ao lado. "É bom estar próximo de outras operações, com fluxo no sentido centro-bairro, e em um cruzamento que gera visibilidade", ressalta Freitas. A loja gerou 10 empregos diretos. Com as demais unidades, são cerca de 60 vagas geradas.