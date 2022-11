Pizza Hut abre loja própria em shopping do Zaffari em Porto Alegre

Depois de quase dez meses com única opção de comer Pizza Hut no Aeroporto Salgado Filho, a marca norte-americana volta a ter loja na "cidade" em Porto Alegre e com uma novidade. A unidade é própria, ou seja, sem franqueado. A operação fica em um dos shopping center do grupo Zaffari na Zona Norte da Capital

A filial fica no Bourbon Wallig, na avenida Assis Brasil. A nova Pizza Hut, a quinta no Rio Grande do Sul - são duas no aeroporto, uma em Canoas e outra em Passo Fundo -, estreou no sábado (12), mas a só fez a divulgação oficial nesta sexta-feira (18). As demais lojas são franquias.

As quatro unidades de rua que a marca tinha em Porto Alegre foram fechadas em 1º de fevereiro deste ano. Marca e franqueado, que estava há mais de 20 anos com a operação na Capital rescindiram o contrato.

O empresário Henry Chmelnitsky desativou as unidades e pouco depois abriu uma marca própria de pizzaria , a Dhuy, que segue linga mais saudável, com produtos sem glúten. A Dhuy se prepara para ter franquia também. Chmelnitsky é veterano do formato de negócio. Antes da Hut, teve unidades do McDonald's.

Em nota, a rede de pizzarias diz que "tem planos de acelerar o crescimento no Rio Grande do Sul, principalmente em locais com maior fluxo de pessoas".

"Nosso plano de expansão nacional visa transformar o País em um dos maiores mercados consumidores de Pizza Hut no mundo. E Porto Alegre, assim como boa parte do Estado, é um mercado altamente potencial e com muitos consumidores apaixonados pela marca", diz Rafael Racy, diretor de Expansão da marca, em nota.

Com este ritmo, a rede já prevê mais unidades na Capital. "Além dos restaurantes próprios, existem também oportunidades para lojas franqueadas", avisa o executivo, no comunicado.

A rede tem 15 mil unidades no mundo, sendo 250 no Brasil (22 estados e 112 cidades).

Para o Wallig, a nova atração deve melhorar o fluxo de visitantes no empreendimento, que vive uma expansão de atividades com potencial de movimento. Em fim de outubro, foi aberto um posto do Tudo Fácil no Wallig. Por ano, quase 300 mil pessoas devem buscar o posto para resolver demandas de serviços públicos.