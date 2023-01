>> A família do Grupo Press, dono das marcas Press Café, Presstisserie, restaurantes Bah!, A Cantina do Press e Press e do fast-food vai aumentar em 2023. A expansão, segundo a CEO do grupo, Carla Tellini, começa com a nova unidade do Ô Xiss, desta vez no bairro Bom Fim, pertinho do supermercado Zaffari. O fast-food também vai virar franquia, executando plano que já havia sido anunciado em 2022. Outro movimento será com o lançamento do Press to Go, usando vending machines. Mas a maior novidade virá mesmo com um “projeto grande” no segundo semestre, adianta Carla, para a coluna. Detalhes mais à frente.

>> A Restora, que atua com assistência técnica para modelos Apple, chegou ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e se prepara para nova estreia em shopping. A empresa é credenciada pelo Apple Independent Repair Program (IRP). “Em fevereiro, vamos inaugurar mais uma loja, desta vez no Shopping Praia de Belas, gerando mais oito empregos”, diz o dono, Alexandre Mota. As obras já estão em andamento. O investimento nas duas operações ultrapassa R$ 1 milhão, conta Mota. A Restora atua com serviços de manutenção e reparo de todos os modelos de iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook e iMac. A unidade focada em serviços também tem uma variedade de acessórios para todas as linhas da marca norte-americana. A matriz da Restora fica no Pátio 24 Mall, na Rua 24 de Outubro, bairro Moinhos de Vento. São 15 técnicos certificados pela Apple atuando na operação. A empresa tem mais de 25 anos de atuação, com mais de 200 mil reparos realizados, diz Mota.

>> As cervejarias artesanais que reforçam a fama de Porto Alegre como o polo com maior número de operações do segmento no Brasil no setor apostam cada vez mais em pontos próprios para levar a bebida ao público. Bares com as torneiras para o cliente se servir viraram moda e direcionam a produção das marca. Uma delas é a cervejaria Fora da Lei, que acaba de abrir mais uma unidade de seu pub, desta vez ra Rua Anita Garibaldi, 245, na Capital. O projeto segue modelo de franquia voltado à expansão. O investimento foi de R$ 600 mil, com capital próprio da marca, que surgiu há três anos na Zona Norte. Eduardo Paiva, um dos donos, diz que a produção hoje atende os dois atuais pontos próprios. "Este ano vamos vamos chegar a pontos de venda de terceiros, entre bares e restaurantes", diz Paiva.

>> A Pmweb, conhecida pelo CRM Oto, que é muito usado por redes de varejo, conquistou as contas da Inspirali, que integra a Ânima, da Raízen Energia e Sicoob /Coopera.