Cervejaria se rende ao autosserviço e planeja mais dois pubs em 2023

As cervejarias artesanais que fazem a fama de Porto Alegre como polo com maior número de operações do segmento no Brasil apostam cada vez mais em pontos próprios para levar a bebida diretamente ao consumidor. Uma delas é a Fora da lei, que chegou à segunda operação e projeta mais duas este ano.

O formato segue o de bares com torneiras de autosserviço para o cliente, as tap house, que vêm se disseminando na Capital. O cliente paga conforme vai servindo nas torneiras.

O novo pub da Fora da Lei fica na rua Rua Anita Garibaldi, 245, bairro Mont'Serrat, com investimento de R$ 600 mil em área com 560 metros quadrados. O primeiro ponto estreou em 2019 na avenida Assis Brasil, no bairro Passo D'Areia. Com o self-service, reduz o número de funcionários para atendimento.

A tap house tem torneiras para o cliente se servir, pagando só o que consumir por meio de uma conta e crédito. Foto: Fora da Lei/Divulgação

O projeto segue modelo de franquia voltado à expansão da marca, que surgiu há três anos na Zona Norte de Porto Alegre.

Eduardo Paiva, um dos sócios-proprietários da Fora da Lei, diz que a produção atual é toda voltada aos dois dois bares.

"Este ano vamos chegar a pontos de venda de terceiros, entre bares e restaurantes", adianta Paiva, o que exigirá ampliação da fabricação.

A marca espera faturar R$ 3 milhões com as duas operações em 2023. Além disso, o plano é abrir mais duas unidades ainda este ano na Capital.

Como é o sistema da tap house?

O cliente cria uma conta no aplicativo do pub (tap house) e passa a colocar crédito para poder consumir livremente nas torneiras. Os créditos vão liberando a bebida. A Fora da Lei diz que tem uma sommelier em frente às torneiras para auxiliar na experiência da degustação. A marca tem nove tipos de cerveja nas torneiras.