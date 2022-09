Renner abre segunda loja no interior em cinco dias no RS

Em cinco dias, a maior varejista de moda e 12ª do varejo em geral no Brasil abriu duas lojas no interior gaúcho. A mais recente a entrar em operação fica em Alegrete, na Fronteira Oeste. As portas abriram nesta terça-feira (13), informou a varejista, em nota. Na quinta-feira passada (8), uma filial foi inaugurada em Carazinho , no Planalto e polo do agronegócio no Rio Grande do Sul.

Além de ter novas unidades, a marca também amplia existentes. A filial de Capão da Canoa passou de quase 1,5 mil metros quadrados de área de vendas para 2,16 mil metros quadrados, além de ganhar nova fachada.

O investimento na unidade alegretense foi de R$ 7.7 milhões, diz a Lojas Renner, companhia que comanda a Renner (bandeira de lojas) e dona também das marcas Youcom, Ashua e Camicado.

A filial fica rua das Andradas, 394, no Centro da cidade, e tem 1.150 metros quadrados de área de vendas. Com a segunda loja aberta em cinco dias, a rede chega a 54ª pontos da Renner no Estado.

Este ano já são oito novas operações. Sete delas levaram a marca pela primeira vez a Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Santa Rosa e Esteio, além de Carazinho e Alegrete. Porto Alegre teve uma abertura, no Bourbon Teresópolis, do grupo Zaffari, dono da Companhia Zaffari, no segmento de supermercados.

A Renner diz que a nova filial tem a opção da venda móvel, que usa dispositivos específicos, dispensando a passada no caixa convencional.