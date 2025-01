IA generativa se aproxima do Vale da Desilusão, aponta Gartner

Depois do alvoroço inicial, a Inteligência Artificial Generativa está caminhando em direção ao Vale da Desilusão, aponta recente estudo do Gartner. Essa é uma das etapas clássicas de todas as inovações disruptivas do mercado, que vão do ciclo do entusiasmo até a expectativa, desilusão e, então, maturidade.

“Esse movimento reflete o declínio das expectativas dos CIOs em relação à GenAI, mas não seus gastos com essa tecnologia”, comenta o vice-presidente e analista do Gartner, John-David Lovelock.

Evidência disso é a projeção da empresa de consultoria e pesquisa é que os gastos com servidores otimizados para IA facilmente dobrarão os gastos com servidores tradicionais em 2025, chegando a US$ 202 bilhões.

“As empresas de serviços de TI e os hiperescaladores respondem por mais de 70% dos gastos em 2025. Até 2028, os hiperescaladores irão operar servidores otimizados para IA no valor de US$ 1 trilhão, mas não em seu modelo de negócios tradicional ou no mercado de infraestrutura como serviço (IaaS). Os hiperescaladores estão se adaptando para fazer parte do mercado oligopolista de modelos de Inteligência Artificial”, relata.

Por outro lado, novos PCs com suporte para IA, por exemplo, ainda não têm aplicações obrigatórias que utilizem o hardware. Embora tanto os consumidores quanto as empresas comprem PCs, tablets e telefones celulares habilitados para Inteligência Artificial, essas compras não serão muito influenciadas pela funcionalidade da GenAI, relata o analista.

Uma pesquisa da Gartner, Inc. com 451 líderes seniores de tecnologia no segundo trimestre de 2024 descobriu que 57% dos CIOs disseram que têm a tarefa de liderar uma estratégia de IA em suas empresas. No entanto, desafios emergentes estão dificultando aos CIOs a entrega de valor com IA.

“Devido à inovação implacável que acontece na corrida aos fornecedores de tecnologia, os CIOs sentem que estão sempre vivendo o hype, enquanto a realidade da sua corrida pelos resultados da IA – quão difícil é obter valor – faz com que pareça que eles também estão no fundo do poço”, relatou na época Mary Mesaglio, Distinguished VP Analyst do Gartner.

O estudo apresentado essa semana pelo Gartner mostra ainda que os gastos mundiais com TI devem totalizar US$ 5,61 trilhões em 2025, um aumento de 9,8% em relação a 2024.

“Embora os orçamentos dos CIOs estejam aumentando, uma parte significativa apenas compensará os aumentos de preços nos gastos recorrentes”, projeta o vice-presidente e analista do Gartner, Lovelock. “Isso significa que, em 2025, gastos nominais versus gastos reais com TI estarão distorcidos, com os aumentos de preços absorvendo parte ou todo o crescimento do orçamento”, acrescenta.