Da criptografia pós-quântica aos robôs polifuncionais, 10 tendências de tech para 2025

Sistemas de Inteligência Artificial Agêntica (Agentic AI), que planejam e tomam ações de forma autônoma para atingir objetivos definidos pelos usuários, segurança contra desinformação e criptografia pós-quântica são algumas das 10 principais tendências tecnológicas estratégicas que as empresas devem explorar em 2025, segundo projeto do Gartner. “As principais tendências tecnológicas estratégicas do ano abrangem imperativos e riscos da Inteligência Artificial (IA), novas fronteiras da computação e a sinergia entre humanos e máquinas. Acompanhar essas tendências ajudará os líderes de TI a moldarem o futuro de suas empresas com inovação responsável e ética”, aponta diz o vice-presidente e analista do Gartner, Gene Alvarez.

Agentic AI

Sistemas de Inteligência Artificial Agêntica (Agentic AI) planejam e tomam ações de forma autônoma para atingir objetivos definidos pelos usuários. É uma promessa de uma força de trabalho virtual que pode aliviar e potencializar o trabalho humano. O Gartner prevê que, até 2028, pelo menos 15% das decisões diárias de trabalho serão tomadas autonomamente por meio da Agentic AI, em comparação com 0% em 2024. As capacidades orientadas por metas dessa tecnologia entregarão sistemas de software mais adaptáveis, capazes de efetuarem uma ampla variedade de tarefas.

Plataformas de Governança de Inteligência Artificial

Essas soluções tecnológicas têm a capacidade de criar, gerenciar e aplicar políticas para o uso responsável da Inteligência Artificial, explicar como os sistemas de IA funcionam e fornecer transparência para construir confiança e responsabilidade. O Gartner prevê que, até 2028, as empresas que implementarem plataformas abrangentes de governança de Inteligência Artificial irão experimentar 40% menos incidentes éticos relacionados à IA em comparação com as companhias que não implementarem esses sistemas.

Segurança contra desinformação

Segurança contra desinformação AdobeStock/Divulgação/JC

A segurança contra desinformação é uma categoria emergente de tecnologia que sistematicamente discerne a confiança e visa fornecer sistemas metodológicos para garantir integridade, avaliar autenticidade, prevenir falsificações e rastrear a disseminação de informações prejudiciais. A ampla disponibilidade e o estado avançado das ferramentas de Inteligência Artificial e Machine Learning (aprendizado de máquina) sendo utilizadas para fins prejudiciais devem aumentar o número de incidentes de desinformação direcionados às empresas.

Criptografia pós-quântica

Computação quântica AdobeStock/Divulgação/JC

A criptografia pós-quântica oferece uma proteção de dados que é resistente aos riscos de decodificação da computação quântica. À medida que os desenvolvimentos em computação quântica avançaram nos últimos anos, espera-se que vários tipos de criptografia convencional amplamente utilizados se tornem obsoletos.

Inteligência invisível ambiental

A inteligência invisível ambiental é viabilizada por etiquetas inteligentes e sensores de baixíssimo custo e de pequeno porte, que proporcionam rastreamento e sensoriamento em larga escala a preços acessíveis. A longo prazo, a inteligência invisível ambiental permitirá uma integração mais profunda de sensoriamento e inteligência no cotidiano.

Computação Híbrida

Novos paradigmas de computação continuam surgindo, incluindo unidades de processamento central, unidades de processamento gráfico, borda (edge), circuitos integrados de aplicação específica, neuromórfica, e paradigmas de computação quântica clássica e ótica. A computação híbrida combina diferentes mecanismos de computação, armazenamento e rede para resolver problemas computacionais. Esse modelo será usado para criar ambientes de inovação transformadores altamente eficientes, que operam de forma mais eficaz do que os convencionais.

Computação Espacial

A computação espacial aprimora digitalmente o mundo físico com tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual. Este é o próximo nível de interação entre experiências físicas e virtuais. O uso da computação espacial aumentará a eficácia das empresas nos próximos cinco a sete anos, por meio de fluxos de trabalho simplificados e colaboração aprimorada. Até 2033, a computação espacial crescerá para US$ 1,7 trilhões, em comparação com os US$ 110 bilhões registrados em 2023, aponta o Gartner.

Robôs Polifuncionais

Robôs AdobeStock/Divulgação/JC

Máquinas polifuncionais têm a capacidade de realizar mais de uma atividade e estão substituindo robôs para tarefas específicas, que são projetados para executar repetidamente uma única iniciativa. A funcionalidade desses novos robôs melhora a eficiência e proporciona um retorno sobre o investimento (ROI) mais rápido. Os robôs polifuncionais são projetados para operar em um mundo com humanos, o que permitirá uma implementação rápida e fácil escalabilidade.

Aprimoramento Neurológico