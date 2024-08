Startup projeta crescimento de 250% em 2024 com automação financeira

A startup mineira LeverPro, fundada em 2017 e sediada em Belo Horizonte, prevê um crescimento de 250% em 2024. A projeção é sustentada pela oferta de uma solução Web SaaS, voltada para a digitalização e automação de processos relacionados a controladoria e que pode ser integrada a mais de 50 ERPs do mercado.

Com essa projeção de crescimento, a LeverPro busca consolidar sua presença no mercado de tecnologia financeira, atendendo às demandas de empresas de médio e grande porte em setores como indústria, energia, mineração, saúde e infraestrutura. "Reportar com precisão, planejar com confiança e tomar decisões estratégicas são desafios para a área financeira, e acreditamos que temos uma solução eficaz para esses problemas," afirma o fundador e CEO, Alysson Guimarães.

Considerada uma das melhores fintechs do país pelo Ranking 100 Open Startups, a LeverPro atende mais de 200 grupos econômicos e 5 mil empresas em todo o Brasil. O negócio da empresa está centrado na automatização de tarefas financeiras como coleta de dados, consolidação de informações, geração de relatórios e análise financeira, substituindo o uso de planilhas manuais por uma processos digitais.

"Automatizamos tarefas, como coleta de dados, consolidação de informações, geração de relatórios e análise financeira”, explica Guimarães. Essas ferramentas se aplicam a diferentes atividades realizadas pela área, facilitando a rotina. “Ajudamos as empresas a criarem orçamentos, estabelecer metas financeiras, monitorar o desempenho real em relação ao planejado e prever resultados futuros."

A plataforma também se destaca pela flexibilidade e integração com outras ferramentas de negócios, viabilizando o compartilhamento de informações. "Integramos com mais de 50 ERPs e auxiliamos na conformidade regulatória e na análise preditiva," destaca Guimarães.

Entre as funcionalidades da plataforma estão fluxo de caixa financeiro, relatórios de tesouraria automatizados, fechamento contábil, consolidação financeira, apuração de indicadores personalizados, orçamento colaborativo e simulação de cenários. A plataforma promete ganho de eficiência, por exemplo, na consolidação financeira centralizada é projetada uma redução do tempo de fechamento de pelo menos 50%.

A LeverPro tem sido apoiada por importantes fundos de investimento, como Bossanova, GR8 Ventures, Ace Ventures, GVAngels. Além disso, estabelece parcerias com o Cubo Itaú.