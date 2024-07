Winnin anuncia por rodada Series A e amplia foco em IA

A Winnin, plataforma que transforma dados de consumo de vídeo multiplataforma em insights capazes de apoiar a tomada de decisão, anunciou a captação de aporte Series A. A rodada foi liderada pela Alexia Ventures e pela Kaszek.

O investimento será utilizado na aceleração de desenvolvimento de produtos, fortalecimento da atuação global e reforço da liderança da organização no ramo de tendências e comportamento por meio da IA, setor em que atua desde 2020.

Com o movimento, entram no board da empresa Patrick Arippol, cofundador e Managing Partner da Alexia, e Nicolas Berman, Partner da Kaszek.

“É uma grande conquista o aporte e o apoio que recebemos da Alexia Ventures e da Kaszek. É o reconhecimento de que estamos exportando uma inteligência artificial brasileira que é capaz de transformar não apenas a comunicação do nosso território, mas do mundo”, celebra o fundador e CEO da Winnin, Gian Martinez. Os outros dois founders são Carlos Camolese e Erich Oliveira.

Segundo ele, 40% da receita da plataforma tem origem em contas fora do país, conquistadas de maneira orgânica. “Em 2024, com a chegada desse incentivo, vamos acelerar o desenvolvimento da solução e aprimorar ainda mais o nosso produto”, acrescenta.

Recentemente, a Winnin anunciou a análise de share de atenção em vídeos, que identifica e avalia o quanto os conteúdos estão sendo consumidos, seja em canais próprios ou gerados pelos usuários.

O serviço permite o estudo, de forma atualizada, da evolução de uma estratégia de marketing a fim de que seja reavaliada e mudanças aconteçam ainda com a ação em movimento. A novidade traz um novo método de avaliar a relevância da marca frente os consumidores em contextos específicos e medir quais empresas estão dominando a atenção das pessoas.

“Antes da funcionalidade, as áreas de marketing e CMOs avaliavam o alcance, acertos e erros de uma ação, otimizando apenas a distribuição, sem entender como seria possível reformular a proposta inicial e, corriam o risco de investir onde não havia o engajamento real do público. A ação proporcionará aos negócios mais assertividade em suas estratégias”, explica Martinez.

Com o valor aportado, a ideia é investir também na experiência do consumidor e na expansão de áreas da organização. Outra meta está na criação de pesquisas e estudos com foco em análises comportamentais cultural do mercado.

No mercado há quatro anos, a Winnin já atuou em 192 países, auxiliando nomes como Google, Coca-Cola, Netflix, Meta, AB InBev, Nubank e Unilever.

"Na Kaszek, sempre procuramos por empreendedores fora da curva que buscam capturar grandes oportunidades na América Latina. A Winnin tem revolucionado o modo como líderes fazem marketing, planejamento estratégico e desenvolvimento de produto”, afirma Nicolas Berman, Partner da Kaszek.