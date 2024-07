PwC Agtech Innovation quer conectar startups com gigantes

Estão abertas as inscrições para o Intensive Connection 2024, iniciativa do PwC Agtech Innovation, hub de inovação dedicado ao setor de Ag&Food Tech.

O programa de potencialização de startups chega à sua 6ª edição com novidades entre as corporações participantes: a Microsoft se soma à Bunge, Ceva Saúde Animal, Dexco, John Deere e à empresa marroquina de soluções de nutrição de solos e plantas OCP.

No programa, cada Innovation Corporate apresenta seu desafio estratégico inerente às diferentes áreas de atuação. As startups interessadas em participar do programa podem se inscrever no Intensive Connection até 31 de julho.

O objetivo é atrair não apenas agtechs, mas também startups de outros segmentos, que busquem se aproximar do mercado agro. Entre as edições de 2018 e 2023, foram 48 startups participantes do Intensive Connection.

Os desafios propostos são particulares de cada Innovation Corporate envolvido, ampliando o leque de possibilidades para as startups do ecossistema.

“A proposta do programa é ser plural, atendendo de forma personalizada as grandes empresas, o que gera uma diversidade de oportunidades para as startups. O Intensive Connection é a porta de entrada no agro para que as startups criem parcerias estratégicas com clientes em potencial e desenvolvam relacionamentos duradouros com o ecossistema de inovação”, destaca Dirceu Ferreira Junior, COO do PwC Agtech Innovation e sócio da PwC Brasil.



Esta edição será composta de duas etapas. A primeira fase, a “Jornada”, tem como pressuposto criar as bases para que uma relação longeva e de confiança se estabeleça entre a corporação e a startup selecionada, por meio da capacitação, aculturamento e conexão do empreendedor com a empresa. Já a fase seguinte de “Alavanca” coloca em prática desenhos de negócio, a exemplo das provas de conceito e outros tipos de oportunidades estratégicas.

“Estamos comprometidos em fomentar o ecossistema de inovação, apoiando a construção de relacionamentos longevos e ganha-ganha, promovendo a imersão dos empreendedores no universo agro, tech e florestal”, comenta Gabriela Geraldi, gestora de Comunidade de Programas de Inovação Aberta.