Lojas Renner investe na Topsort, startup de retail mediam do Vale do Silício

O RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC) da Lojas Renner S.A., fez um investimento na Topsort, startup com sede no Vale do Silício da Califórnia (EUA), que desenvolve soluções de mídia digital para o varejo (retail media) com uso de inteligência artificial.

Criada em 2021, a startup é liderada pelos cofundadores Regina Ye, Michael Ostrovsky e Francisco Larrain, que reúnem amplo conhecimento científico e são referências globais em mídia para o varejo. As soluções já são utilizadas em mais de 30 países e entre seus clientes estão marcas como Poshmark, Cencosud, Oeschle, Liverpool, Sodimac e Wayfair.

O aporte foi feito em uma rodada Série A e alinha-se à tese do RX Ventures de apostar em tecnologias que estão construindo o futuro do varejo. A rodada foi liderada pela Upload Ventures e também participaram as gestoras Pear VC e Quiet Capital, que já eram investidoras da startup.

Este é o quinto aporte do RX Ventures. A companhia vem avaliando o potencial do retail media e entende que a parceria com a startup permitirá maior compreensão sobre esta evolução da mídia digital e suas possíveis aplicações.

“Assim como a Topsort possui um conhecimento técnico valioso a ser compartilhado, sabemos que a Lojas Renner também tem condições de contribuir ativamente com a startup, usando sua força de marca e experiência na operação omni. Existem inúmeras sinergias que poderão ser exploradas a partir desta parceria, com benefícios para todo o varejo”, afirma o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Lojas Renner, Daniel Santos.

O CTO da Topsort, Francisco Larrain, destaca o potencial do Brasil. “O mercado brasileiro é repleto de oportunidades e estamos comprometidos em empoderar os varejistas locais com nossa tecnologia escalável e acessível. Nosso objetivo é democratizar a publicidade numa era pós-cookies. Este é um passo importante para impulsionar nossa missão no Brasil”, relata.

O potencial do retail media



- 62% dos consumidores que fazem pesquisas online por ofertas de produtos já recorrem aos sites de varejistas

- 58% usam os Apps das varejistas

- Os gastos globais com publicidade em mídia de varejo devem crescer 10,1%, chegando a US$ 122 bilhões, segundo a Warc Media.

- A expectativa é chegar a US$ 168 bilhões até 2027

Desde 2014, esse mercado tem crescido dois dígitos todos os anos

Fonte: Opinion Box e Warc Media