Widelabs lança Amazônia IA, considerado marco para País

A Widelabs, empresa brasileira de Inteligência Artificial, anuncia a chegada ao mercado do Amazônia IA, o modelo de linguagem grande (LLM) em português brasileiro.

Desenvolvido com tecnologia da Oracle e NVIDIA, o projeto conta ainda com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e foi apresentado essa semana na 5ª Conferência Nacional de CT&I, realizada até hoje em Brasília.

“O Amazônia IA representa um marco para a Inteligência Artificial no Brasil. Ao desenvolver um LLM com foco no português brasileiro, estamos democratizando o acesso a essa tecnologia e impulsionando a inovação em diversos setores da economia”, afirma o CEO da Widelabs, Nelson Leoni.

O Amazônia IA oferece uma série de benefícios para os usuários, sejam do setor público ou privado. Ao reduzir a dependência de soluções estrangeiras, a ideia é que fortaleça a indústria nacional e impulsione a inovação no setor de inteligência artificial. Além disso, transforma setores como educação, saúde e segurança, promovendo a inclusão digital e democratizando o acesso à informação.

De acordo com o gestor, o modelo também estimula a criação de novas soluções e serviços baseados em inteligência artificial, abrindo portas para um futuro mais tecnológico e eficiente, já que seu valor em reais não está sujeito às oscilações do dólar.

O modelo foi treinado com uma grande e diversa quantidade de dados, especialmente em português brasileiro, garantindo diversidade. A Oracle oferece uma rede de datacenters tier III de segurança, o que deve permitir ao Amazônia IA oferecer resultados de alta qualidade e escalabilidade.

“Ser a provedora de tecnologia da Widelabs significa, para nós da Oracle, poder colocar em prática a nossa expertise em segurança de dados, escalabilidade e alta performance. Temos robustez no mercado de IA, com soluções de última geração, como as GPUs H-100, que são altamente capazes de ajudar nos objetivos dos nossos clientes, criando histórias de sucesso.”, afirma o presidente da Oracle Brasil, Alexandre Maioral.

O diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina, Marcio Aguiar, diz que a utilização dos frameworks e GPUs H100 da empresa permitiram a criação de um modelo de linguagem que não só entende, mas também respeita as nuances do português brasileiro.

“Esta inovação fortalece o ecossistema de inteligência artificial no Brasil e abre novas oportunidades para desenvolvedores e empresas locais. Estamos muito felizes e esperamos ainda mais projetos como este em toda América Latina”, diz.