Samsung lança Music Frame no Brasil

A Samsung anunciou a pré-venda (até 30 de junho) da Music Frame, sua nova caixa de som inteligente. O produto se assemelha a um quadro e é personalizável, com recursos de áudio e conectividade. Na tela, é possível exibir fotos ou artes. De acordo com a empresa, opções de molduras customizáveis estarão disponíveis no mercado brasileiro ainda neste ano.

Já em relação aos recursos sonoros, a Music Frame conta com três saídas de som multidirecioinais. Outro destaque é a possibilidade de conexão por Wi-Fi e Bluetooth, permitindo o streaming de músicas a partir de smartphones. Dessa forma, o dispositivo é tanto uma peça decorativa quanto uma caixa de som tecnológica.

“A Samsung está expandindo seu portfólio de produtos de áudio e vídeo para atender a uma demanda cada vez maior por aparelhos que combinem alta tecnologia e design”, descreve Erico Traldi, diretor sênior da divisão de Visual Displays da Samsung Brasil.

Desenvolvida no Samsung Audio Lab, na Califórnia, a Music Frame recebe comando de voz para executar funções como acessar playlist ou controlar o volume do áudio, entre outras opções. Além disso, já vem com assistentes de voz Alexa e Google Home integrados.