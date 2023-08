Amazon Brasil lança cartão de crédito com parcelamento em até 15 vezes

A Amazon Brasil lançou no Brasil o seu primeiro cartão de crédito, em duas modalidades: o Cartão de Crédito Amazon Prime e o Cartão de Crédito Amazon.com.br. Ambos serão emitidos pela Bradescard, empresa do Grupo Bradesco, com a bandeira Mastercard, categoria Platinum. Clientes nos Estados Unidos e em alguns países da Europa já contam com essa iniciativa.

Os clientes Amazon já podem solicitar os cartões enquanto fazem compras na Amazon.com.br. Até o final de agosto, o cartão estará disponível para solicitação de todos os clientes, permitindo acumular pontos em todas as transações e resgatá-los por milhões de produtos oferecidos pela Amazon.com.br.

Uma das vantagens é o parcelamento estendido de até 15 vezes, sem juros, para compras a partir de R$ 1,5 mil na Amazon.com.br, um prazo maior em comparação a outros cartões de crédito. Os cartões de crédito Amazon não possuem anuidade e oferecem acesso aos benefícios do cartão Mastercard Platinum, como serviços de concierge e de assistência de viagem, descontos e ofertas no Mastercard Surpreenda, isenção de rolha em restaurantes selecionados, entre outros.

O lançamento dos cartões de crédito aumenta o portfólio de opções de pagamento da Amazon Brasil, que já inclui Compre com Pontos Livelo, Cartões de Crédito (à vista e parcelado), Pix e Boleto Bancário. O objetivo da Amazon é oferecer aos clientes a mais completa experiência de pagamentos e cada vez mais opções de recompensas.

Amazon Prime que usarem o Cartão de Crédito Amazon Prime ganharão 5% em pontos ao comprarem na Amazon.com.br. Já os clientes que não são Prime e usarem o Cartão de Crédito Amazon.com.br, ganharão 3% em pontos ao comprarem no site. Os pontos poderão ser resgatados apenas na Amazon.com.br e não expiram. O acompanhamento do saldo será realizado na carteira Amazon, no menu “Sua conta”, dentro de “Seus pagamentos”. Os clientesque usarem o Cartão de Crédito Amazon Prime ganharão 5% em pontos ao comprarem na Amazon.com.br. Já os clientes que não são Prime e usarem o Cartão de Crédito Amazon.com.br,. Os pontos poderão ser resgatados apenas na Amazon.com.br e não expiram. O acompanhamento do saldo será realizado na carteira Amazon, no menu “Sua conta”, dentro de “Seus pagamentos”.

Ambos os cartões oferecerão 2% de retorno em pontos Amazon para compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais, e 1% em pontos Amazon em todas as outras compras fora do site. Durante os primeiros três meses, os clientes aprovados receberão um benefício de boas-vindas de 50 pontos (no valor de R$ 50,00) para membros Prime e 10 pontos (no valor de R$ 10,00) para membros não Prime.

“Estamos muito felizes em apresentar o Cartão de Crédito Amazon Prime e o Cartão de Crédito Amazon.com.br aos nossos clientes no Brasil e recompensá-los por sua fidelidade oferecendo novos benefícios”, disse Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Segundo ele, esses cartões de crédito representam o compromisso da empresa de oferecer conveniência aos clientes por meio de mais flexibilidade de pagamento e recompensas. “Estamos empenhados em gerar valor durante a experiência de compra e esperamos apresentar mais maneiras para os clientes economizarem com a Amazon, reforçando nossa posição como uma empresa focada no cliente local”, completou Mazini, em evento realizado em São Paulo.

LEIA MAIS: Amazon e Azul ampliam acordo para acelerar entregas no RS

Com aprovação instantânea após uma verificação de crédito em tempo real, os clientes que escolherem o Cartão de Crédito Amazon Prime ou Cartão de Crédito Amazon.com.br já poderão utilizá-los imediatamente na Amazon.com.br. O cartão físico chegará no endereço escolhido em até 10 dias úteis e será ativado através do aplicativo Bradescard por meio de um QR Code presente no kit de boas-vindas. Assim que a operação for finalizada, o uso estará liberado para compras fora da Amazon.com.br.

“O lançamento desta parceria com o maior varejista global é um marco em termos de inovação digital no mercado brasileiro, disponibilizando aos clientes os maiores avanços tecnológicos e de experiência integrada. Deste modo, reforçando de forma decisiva o posicionamento e comprometimento do Bradesco no mercado de cartões” diz José Rocha, diretor vice-presidente do Bradesco.