Amazon e Azul ampliam acordo para acelerar entregas no RS

Com o objetivo de reduzir prazos de entrega e investir no aprimoramento da experiência de compra do cliente, a Amazon Brasil amplia a contratação da Azul Linhas Aéreas Brasileiras para acelerar ainda seu sistema de entregas no Brasil. Com o novo acordo, consumidores de Porto Alegre passam a receber seus pacotes comprados na Amazon em até um dia útil. Já os de outras seis cidades da região metropolitana da capital gaúcha, de Canoas, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Campo Bom, terão seus pedidos entregues em até dois dias úteis.



“Este é mais um importante capítulo entre Amazon e a Azul, que possibilita que nossos clientes do Rio Grande do Sul recebam seus pacotes de forma ainda mais rápida e eficiente. Nós entendemos que esta região tem grande potencial e, por isso, adotamos o mesmo modelo do acordo que já beneficia os clientes de Manaus, no Amazonas, de Belém, no Pará, e Macapá, no Amapá, desde novembro de 2022. Com a ampliação do acordo, reforçamos nosso compromisso de longo prazo com o Brasil e a nossa promessa de uma experiência de compra positiva aos nossos clientes, com entregas no menor tempo possível”, destaca Alex Cristiano de Paula, líder de Transportes Aéreos na Amazon Brasil, através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

• LEIA TAMBÉM: Amazon é primeiro lugar em pesquisa sobre intenção de compra online





A ampliação do contrato com a Azul acontece em um momento que o setor de transporte aéreo de cargas está aquecido. De acordo com um levantamento realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em março de 2023 foram transportadas no Brasil mais de 38 mil toneladas de produtos, 5,1% a mais do que a carga aérea doméstica movimentada no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Comprometida a proporcionar a melhor experiência de compra a seus clientes, a Amazon aposta nesta modalidade de transporte para oferecer aos consumidores um serviço ainda mais ágil e mais preciso.



Desde o início da operação, em novembro de 2022, mais de um milhão de produtos foram transportados para clientes da Amazon da região Norte. Nesta nova rota, com destino a Porto Alegre, os pedidos carregados pelas aeronaves cargueiras ATR-72 também partirão com pacotes vindos do Centro de Distribuição da Amazon em Cajamar, em São Paulo. Graças aos milhares de associadas(os) divididas(os) nos 10 Centros de Distribuição e 24 Estações de Entrega em todo o país, a Amazon atende a todos os municípios do Brasil. As entregas são realizadas combinando sua própria, extensa e eficiente rede de transportes e o sistema logístico de parceiras(os).

"A Azul é a maior companhia em número de voos comerciais e cidades atendidas em território nacional. Com a nova rota para Porto Alegre, vamos utilizar a amplitude e conectividade de nossas malhas aéreas para otimizar ainda mais suas entregas na região Sul do país”, destaca Izabel Reis, diretora da Azul.



A Amazon reconhece a importância de cada elo desta rede de conexões para garantir a satisfação dos seus clientes, enquanto cuida da saúde, segurança e bem-estar de suas equipes. Com uma ampla operação no Brasil, ela conta com pessoas altamente capacitadas, instalações modernas e parceiros logísticos estratégicos que viabilizam uma variedade de opções de entrega, com uma ampla cobertura e agilidade para os consumidores. Com isso, clientes Prime de mais de 200 cidades podem receber seus pacotes em um dia útil, e de mais de 1.000 municípios, em até dois.