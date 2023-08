Inteligência Artificial generativa mudará curso da história, aponta AWS

De São Paulo,

Inteligência Artificial (IA) generativa ainda está no começo, mas o nível de aceleração das discussões é grande, especialmente sobre os melhores modelos, precificação e segurança, e pautou boa parte das discussões do AWS , que aconteceu nesta quinta-feira (3), na capital paulista, reunindo mais de 10 mil pessoas.



Alexa, os nossos centros de distribuição 100% robotizados e a personalização do nosso site são exemplos da nossa bagagem em relação à IA e Machine Learning. Agora, vamos ajudar os clientes nessa nova fase", destacou.



O CTO do Grupo Boticário, Renato Pedigoni, contou que a companhia possui hoje 2,6 mil pessoas só no time de tecnologia - a meta é chegar a 3 mil até o final de 2023.



"Deixamos de ser uma empresa que usa tecnologia para uma que constrói tecnologia. Ao investir nessa visão e com a parceria com a AWS, podemos dizer que somos uma empresa de core digital", disse



A empresa tem hoje a maior rede omnicanal do País, usa IA em toda cadeia produtiva e tem suas soluções sendo usadas pelo ecossistema, como revendedores, franqueados e parceiros. "O processo de experimentação de novas tecnologias faz parte do dia a dia da empresa", disse.



Os projetos de IA generativa ainda estão em fase inicial, segundo Pedigoni. "Essa é uma tecnologia muito versátil. Vemos possibilidades de aumentar produtividade dos times internamente e também fazendo alguns testes para usar essa tecnologia para melhorar ferramentas de atendimento aos clientes", conta.



A Inteligência Artificial generativa é fundamental neste movimento, protagonizando avanços em aplicações de experiência dos clientes, produtividade dos colaboradores, produção de conteúdo criativo e operações de negócios. "Podemos transformar cada aplicação da indústria, convergindo o processo tecnológico com proliferação de dados", aponta.



Para isso dar certo, porém, a executiva elenca pilares importantes nesta jornada, como acesso aos melhores modelos, o que permite a construção das melhores aplicações de IA generativa; segurança e ambiente privado, com a criação de modelos com base nos dados de cada empresa e o baixo custo e baixa latência.