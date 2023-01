Boticário cria universo no Fortnite para novas fragrâncias

De olho no potencial de consumo da Geração Z, o Boticário criou um universo inédito dentro do metaverso. Em parceria com a Pixel Hunter e com os influenciadores Sharshock e Clebito, a Egeo, linha de perfumaria da marca para o público jovem, ganhou dois mapas criativos com desafios múltiplos no jogo Fortnite.

Inspirado no Egeo Choc Mint, que traz o contraste do chocolate combinado com o frescor das folhas de menta, o universo Mint Challenge Run conta com uma corrida de obstáculos na qual o seu maior oponente é o tempo. Já o Berry Prop Hunt, inspirado no Egeo Choc Berry, que traz a dose extra de chocolate combinado com frutas vermelhas, conta com um pique-esconde do Fortnite.

Para participar, os usuários precisam baixar e instalar o game no computador, no celular ou no console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch).